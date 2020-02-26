婦人花6萬打官司又反悔　錢拿不回來告詐欺...檢：妳找的不是律師

▲羅姓男子因為拒絕退還當事人訴訟費用，被發現不具律師資格卻接辦訴訟業務。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名接連遇到吸金詐騙的婦人，急著想把錢討回來，原本透過朋友找到「羅律師」幫忙求償，過了一陣子又決定不想告了，「羅律師」卻拒絕退回6萬元訴訟費，葉婦控告羅涉詐欺罪嫌，檢察官深入調查發現，羅男早在10多年前就被律師公會懲戒除名，現在不具有律師資格卻執行訴訟業務，26日依違反《律師法》起訴。

據了解，葉姓婦人因接連遇到「美的世界」、「 秦庠鈺」吸金案，損失慘重，在檢察官刑案陸續起訴後，透過友人介紹，和人稱「羅律師」的羅男簽約，以6萬元費用，希望羅幫忙撰寫「支付命令」等訴狀，向法院申請強制執行，2019年間，婦人見求償沒有下文，決定不告了，希望羅還錢遭拒，因此控告詐欺。

原本檢警認為全案是普通的民事委任糾紛，但是仔細比對雙方收執的契約赫然發現，羅男手中的那一份契約，多了幾項後來加註的條文，包括葉婦同意委託羅另外找律師協助處理訴訟事物，對於這個欲蓋彌彰的契約內容，羅男解釋真的只是收錢後，另外找「律師團」處理法律事務。

但是被羅指為律師團成員的正牌律師到案否認提供任何訴訟服務，檢察官認為，羅早就在10多年前遭律師公會懲戒除名，已經不具有律師資格了，還收錢辦理訴訟業務，因此依依違反《律師法》起訴羅男。

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