「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

▲ 國道游泳哥在中壢火車站脫褲埋伏，闖女廁狂摸上班族。（圖／合成圖／記者郭世賢攝、翻攝自「爆料公社」）

記者郭世賢／桃園報導

桃園一名在台北上班的小姐，26日準備搭乘中午12時中壢往台北自強號，上車前先到中壢火車站上廁所。沒想到，上完廁所後打開門，一名外褲已經脫掉的男子趁機強推她進廁所內反鎖，對這名女子上下其手，男在過程中不停說「我想要和你做愛！我想要你！」女子大聲尖叫，站務員前往搶救，將這名男子扭送鐵路警察局中壢所。

中壢火車站表示，因執勤室廁所離近，因此當聽到大聲的尖叫聲，站務員馬上救人，且通知鐵道警察處理，受害女子已 因驚嚇過度，又擔心未來上法院，還要面對這名噁心的男子，再向檢察官和法官，一再重覆陳述「這段再也不想想起的恐怖畫面」，在警方簡單筆錄後，並未向這名男子提告。

▲ 男中壢火車站脫褲埋伏，闖女廁強摸OL，還說要跟她做愛。（圖／合成圖／記者郭世賢攝）

警方調查，這名猥褻男大家並不陌生，他就是2017年就是曾經上新聞的「國道游泳哥」，當時他在國道車流中，坐在中間「游泳」，後來，又發生他在中壢火車站搭訕2個正妹不成，憤而砸車的事件，這名男子姓卓，今年39歲，是中壢地區的頭痛人物。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 男中壢火車站脫褲埋伏。（圖／翻攝自「爆料公社」）