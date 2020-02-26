他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

▲檢察官林達（右）質疑黃越宏對法官施壓，遭求償百萬，前花蓮高分檢檢察長林朝松（左）到場聲援，批黃越宏藉媒體人身分對大案到處關說，他也是受害人。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

資深媒體人黃越宏不滿檢察官林達質疑他對法官施壓，提告求償100萬元，歷經傳喚北院法官江俊彥、幸福人壽前董座鄧文聰後，北院於2月26日辯論終結，將於3月18日宣判。前花蓮高分檢檢察長林朝松今日特地到庭聲援，直指黃越宏長年藉司法記者身分，專挑大案到處關說、施壓「真的很過分」，林達更提出三條件，稱黃越宏若願遵守，就同意他撤告。

本案審理期間，鄧文聰出庭作證時不僅稱不認識黃越宏，看到他批評法官的文章時，更驚呼「根本在害人」，讓林達事後於媒體前稱黃越宏「根本是幫倒忙的豬隊友」。

黃越宏今日在庭上，首先表達對「豬隊友」一說的不滿，更稱江俊彥提出不實證詞，替報導他施壓的周刊記者圓謊，強調他從未向任何一位法官說「我手上有不利你的證據」，稱他2015年向江俊彥採訪時，僅針對幸福人壽案的程序作了解，只是順便請江俊彥注意他的差勤狀況；後來周刊報導他向法官施壓，他曾向北院請求調查江俊彥的進出紀錄卻未受回應，之後也不了了之。

黃越宏表示，若他對官員、政治人物有不利證據，皆會具名檢舉，例如前檢察總長黃世銘、前立委蔡正元、前花蓮高分檢檢察長林朝松，以及現任立委陳明文高鐵300萬元案。

林達主張，「豬隊友」只是他根據鄧文聰證詞所做的評論，而黃越宏至今提不出江俊彥差勤有問題的證據，當時憑空打給法官、甚至找院長調查法官，這就是施壓，且黃越宏若認為江俊彥作偽證，應直接去告，而不是在這庭上講。

由於先前黃越宏想撤告被林達拒絕，庭訊的最後，林達表示「該講的都講了」，並提出三個條件「從此不再出版《法治時報》」、「從此不再以電話或是類似方式，就個案聯絡法官」、「不再未經任何通報，就擅闖法官、檢察官辦公室攀談」，稱若黃越宏願意遵守，他就同意撤告；黃越宏聽完哼哼兩聲，顯然2人依舊沒甚麼共識。

前花蓮高分檢檢察長林朝松，今日特地到場聲援，控訴黃越宏藉資深司法記者身分，出入司法機關、首長辦公室關說、施壓，除他本人外，至少還有一位檢察首長及前高院法官，在「游淮銀違反證交法」及「徐旭東與李恆隆間太平洋SOGO案」中受害，並力挺林達仗義執言，希望法院能公正審理。

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