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共諜案4關鍵短片找不到　王炳忠律師被檢嗆「能力不足」！

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▲▼新黨青年軍王炳忠。（圖／記者孫于珊攝）

▲王炳忠涉在台發展共諜組織，被依違反《國安法》起訴，26日出庭否認犯行，強調根本沒有秘密小組。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

新黨青年軍王炳忠、林明正等人因捲入共諜案被起訴，台北地院26日上午開庭，但對於檢方指控的4段關鍵「共諜會議」影片，王的律師表示沒看到，要求檢方現場在硬碟裡找出來，但檢方回嗆他是「能力不足」；林的律師也找不到影片，怒控檢方「栽贓」，檢辯雙方因此展開激烈辯論。

王炳忠的律師表示，在硬碟裡有非常多的檔案打不開，按照檢察官給的指示路徑，也找不到檔案，因此要求檢方現場操作，若有找到，他承認錯誤及能力不足，但若沒找到，請檢方說明「證據來源」。

林明正的律師也附和說，他們也找不到檔案，硬碟裡的資料多到有如「大海撈針」，認為證據檔案以非原檔，是經「加工之手」還原過的程式，怒控檢方在檔案上動手腳，根本是「栽贓」，並對檢察官說，「你實際找一次就知道我們的痛苦！」

一身西裝的王炳忠也加入戰局稱，他們每個檔案都層層抽絲剝繭地找，但都找不到，卻看到許多連續劇等影劇片，他不懂為何同樣都是影片，卻看不到檢方指控的關鍵4段證據影片？

而檢察官解釋，電磁紀錄調查涉及鑑識人員的專業，可請鑑識人員出庭說明，同時駁斥「栽贓」一詞。檢辯雙方你一言我一句，但爭執的角度似乎略有不同，法官也將於評議後做出裁示，並以檢察官另提供的檔案當庭勘驗4段平均不到30秒的關鍵會議短片。

看完影片後，王炳忠表示，檢方已承認「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」等，為新黨組織活動，影片中看不出來為何能證明這就是「4人秘密小組」，也看不出周泓旭有聯絡及監管任務，更無法看出任何與危害國家有關的事實。

王炳忠的律師也補充說，影片中是4人各自發表一段意見，看不出是在討論「星火計畫」，且另有拍攝者，與檢方指控的「秘密會議」形式不符，更強調談話內容涉及王炳忠的政治思想，不能因個人的政治思想而施予刑事處罰，屬言論自由保障範疇。

王炳忠庭外受訪再次澄清根本沒有秘密小組會議！他說，庭勘驗的4段影片是新黨黨舉辦的讀書會等活動，「證據會說話」，認為檢察官硬要把他們對於當下的時政、大陸領導人的講話、分析研討讀物等談論當證據，他們將傳喚當時拍攝者出庭作證。

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