政大韓籍狼師連續性騷遭判刑定讞但落跑　高院仍不通緝

▲民進黨立委陳亭妃曾召開記者會，踢爆朴在慶性騷擾事件。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者吳銘峯／台北報導

國立政治大學韓文系專任約聘助理教授朴在慶（PARK JAE KYUMG），任職期間被控連續性騷擾女學生，一審將他判刑1年2月。但上訴二審後，高等法院解除他境管，朴在慶也在去年7月開溜，高院事後發布通緝。全案於27日宣判，高院駁回上訴，將他判刑1年2月定讞。但即便如此，高院仍表示，未對他發布通緝。

立委陳亭妃在2017年6月召開者會，揭露朴在慶任職期間連續對9名女學生性騷擾，包括在課堂上公然摸女學生臀部，另有2女在研究室被摸鎖骨長達十秒，還有攬肩膀、把手放女學生大腿內側，甚至伸手戳胸側等等侵犯動作。事後2被害女學生提告，檢方提起公訴，一審法院審理後，2018年底將他判刑1年2月，得易科罰金。

刑案部分上訴第二審，當時一審台北地院仍對朴在慶限制出境，期限到2019年4月間，但二審高等法院原本承審的法官賴邦元，認為無境管必要，因此沒有對朴在慶延長限制出境時間。朴在慶2019年5月間還準時出庭，後來發現自己沒被境管，7月16日就搭機落跑回韓國。高院於8月底調動後，新的受命法官在10月間開庭審理本案，這才發現朴在慶已經落跑。

但高院並未多做處置，直到被害人提出的民事訴訟宣判，一審台北地院2019年12月初判決朴在慶須賠償2被害人80萬元，朴在慶落跑的事情才因此曝光。高院隨即發布無關緊要的聲明，指稱因承審法官退休後，無法確知何理由判斷無續予限制出境之必要；之後會以本案促請法官注意，避免類似情事發生。

朴在慶的性騷擾案二審於27日宣判，高院駁回上訴，仍處他有期徒刑1年2月，得易科罰金42萬元，全案定讞。但即便判刑定讞又落跑，高院仍表示，未對他發布通緝。此外，2名女學生求償部分，因朴在慶沒有上訴，80萬元的賠償已經先行確定。