上課都讀中共黨史…新黨林明正捲共諜案　批檢如《返校》審查思想！

▲周泓旭共諜案26日開庭，林明正（右）質疑檢方如電影《返校》，對讀書會進想行思檢查。（圖／記者孫于珊攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北地院26日上午針對「共諜案」開庭，傳喚新黨青年軍成員王炳忠、林明正、台北市議員侯漢廷、大陸學生周泓旭及王炳忠父親王進步等5人出庭，進行勘驗4段「秘密會議」影片。林明正當庭質疑檢方就像電影《返校》的翻版，對讀書會進行「思想檢查」！

這4段影片，每段長度均僅約30秒左右，內容為王炳忠、林明正、侯漢廷、周泓旭4人各自發表意見，有說到要「反對任何形式的分裂國家活動」等，言論都與打擊台獨團體、習近平講話等統派議題相關。此外，畫面還會微微晃動，顯示另有人以手持拍攝，而主角4人還不時看向鏡頭，甚至笑了出來。然而檢方認為他們就是在進行「共諜秘密會議」。

林明正表示，他是中國文化大學大陸研究所畢業，每天上課讀的都是中共黨史、大陸領導談話、馬克思理論，若討論這些算犯法，那麼「所有相關系所都有罪了！」並質疑檢方如同電影《返校》劇情所演，是在對讀書會做思想檢查。

侯漢庭也說，影片場景是新黨黨部，現場還有其他黨工，並非秘密會議，拍影片的目的只是為了宣傳，希望能吸引台灣的統派青年，所以談論內容多為反對台獨、介紹大陸、反民進黨等。

王進步則說，都與他無關，影片看起來都是斷章取義。

王炳忠、王進步、侯漢廷、林明正等4人，被檢察官查出涉嫌收取大陸國台辦提供的資金，在台組成「星火秘密小組」，與大陸學生周泓旭在台發展共諜組織，2018年依違反《國安法》起訴。

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