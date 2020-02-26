替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

記者孫于珊／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診及死亡案例不斷攀升，台灣目前已有32例！新黨青年軍王炳忠26日出庭「共諜案」後，在庭外針對目前疫情發表看法，他舉「血友病童」為例，指出有一些政治人物在防疫同時，還不忘操作仇中，他認為沒有必要如此，呼籲大家將心比心，不要幸災樂禍。

▲王炳忠批有些政治人物在防疫同時，還不忘操作仇中，他呼籲大家將心比心，不要幸災樂禍。（圖／記者孫于珊攝）

王炳忠表示，新黨日前有向台灣媽祖婆祈福，希望能保佑大陸疫情早日消散，目前疫情在韓國、日本等國家都愈來愈嚴重，而台灣看起來有將疫情控制在一定範圍，希望未來不要擴大。

對於滯留中國湖北省的血友病童與母親24日晚間成功返台一事，王炳忠斥責這過程中，遭政治人物進行「仇中操作」！他說，疫情持續延燒，但有些政治人物在防疫同時，還要操作反中、仇中，包括對好不容易回台的血友病童及母親做各種起底，甚至造謠，說他們不是中華民國籍，不過後來證明他們確實是中華民的國民等情況，「我覺得不需要」，要「將心比心」。

王炳忠指出，目前東京奧運都有可能受疫情影響而取消，若大陸疫情能早日得到控制，全世界都能早日安心；還說到，兩岸間的經貿關係密切，大陸疫情若持續惡化，不管是各顏色政黨或在兩岸穿梭的商人及其他人民都會遭殃，台灣的經濟也會連帶受到影響，因此他呼籲大家不要幸災樂禍。

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