　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診及死亡案例不斷攀升，台灣目前已有32例！新黨青年軍王炳忠26日出庭「共諜案」後，在庭外針對目前疫情發表看法，他舉「血友病童」為例，指出有一些政治人物在防疫同時，還不忘操作仇中，他認為沒有必要如此，呼籲大家將心比心，不要幸災樂禍。

▲▼新黨青年軍王炳忠。（圖／記者孫于珊攝）

▲王炳忠批有些政治人物在防疫同時，還不忘操作仇中，他呼籲大家將心比心，不要幸災樂禍。（圖／記者孫于珊攝）

王炳忠表示，新黨日前有向台灣媽祖婆祈福，希望能保佑大陸疫情早日消散，目前疫情在韓國、日本等國家都愈來愈嚴重，而台灣看起來有將疫情控制在一定範圍，希望未來不要擴大。

對於滯留中國湖北省的血友病童與母親24日晚間成功返台一事，王炳忠斥責這過程中，遭政治人物進行「仇中操作」！他說，疫情持續延燒，但有些政治人物在防疫同時，還要操作反中、仇中，包括對好不容易回台的血友病童及母親做各種起底，甚至造謠，說他們不是中華民國籍，不過後來證明他們確實是中華民的國民等情況，「我覺得不需要」，要「將心比心」。

王炳忠指出，目前東京奧運都有可能受疫情影響而取消，若大陸疫情能早日得到控制，全世界都能早日安心；還說到，兩岸間的經貿關係密切，大陸疫情若持續惡化，不管是各顏色政黨或在兩岸穿梭的商人及其他人民都會遭殃，台灣的經濟也會連帶受到影響，因此他呼籲大家不要幸災樂禍。

►超簡單的防疫大絕招！

【更多新聞】

上課都讀中共黨史…新黨林明正捲共諜案　批檢如《返校》審查思想！

影／共諜案4關鍵短片找不到　王炳忠律師被檢嗆「能力不足」！

世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

ET快訊
北東明變天「高溫直掉7°C」！　氣象局曝：下波冷空氣更強
痛心影片曝！正妹女大生騎車去打工　他搶快送牛肉…索命左轉奪魂
辣模被困武漢！　直擊第33天慘況「已經沒肉吃了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

快訊／花蓮台9線重大車禍！貨車後斗爛成廢鐵　殘骸碎屑噴飛20m↑…警消急救

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

一杯奶茶惹禍！中正預校生勸架反遭毆　轉身拿磚塊猛砸同學頭…他昏迷5個月亡

半夜倒臥人行道！高雄警到場　男：我只是感冒想睡一下　

「寶瓶星號返台者沒篩檢體」論壇亂貼文　刑事局赴新北逮無業男

「飲料下毒、炸彈攻擊、殺檢警」　新北市議會收恐嚇信...不轉發20份會厄運纏身

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

快訊／花蓮台9線重大車禍！貨車後斗爛成廢鐵　殘骸碎屑噴飛20m↑…警消急救

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

一杯奶茶惹禍！中正預校生勸架反遭毆　轉身拿磚塊猛砸同學頭…他昏迷5個月亡

半夜倒臥人行道！高雄警到場　男：我只是感冒想睡一下　

「寶瓶星號返台者沒篩檢體」論壇亂貼文　刑事局赴新北逮無業男

「飲料下毒、炸彈攻擊、殺檢警」　新北市議會收恐嚇信...不轉發20份會厄運纏身

大同寶寶「零錢塞爆」爽慶祝！　他一平放秒悲劇...萬人笑虧慘：RIP

驚呆了！AirPods也可以收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」資助計畫

大專足聯／吳秉勛大三才轉來輔大　大五製造首進球能冠軍更好

小三汪依偎老公裸睡！幸福取暖中　媽「電視不看了」抓姦

特別預算27日拍板　游錫堃：下週二邀蘇貞昌赴立院報告

MHI Vestas訂單到手　正式與CIP簽署彰芳暨西島離岸風場合約

大直水岸豪宅區聲勢墜？張忠謀老鄰居　看準降價好時機搶買房

汪星人「現場宰鴨」化身吃播主　她苦笑：是玩具終結者啊

HBL／泰山打造全新吉祥物　狂猿4強霸氣亮相

大甲媽祖精簡遶境規模如期起駕　陳時中：風險很高...不排除和鎮瀾宮溝通

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

2男星欠債被痛毆　猖狂黑幫遭警鎖定掃蕩

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

妻載2娃慘遭「夾成鐵餅」　夫悲痛招魂

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

直播主賣口罩栽了！他狂嗆：我是發國難財達人

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

金六結新兵跳樓　痛哭：對不起奶奶

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫

更多熱門

相關新聞

未禁小巨蛋展演　北市府籲延後取消

未禁小巨蛋展演　北市府籲延後取消

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，北市小巨蛋展演活動，恐造成群聚感染的狀況，引發外界關注。對此，北市副市長黃珊珊26日表示，希望非必要活動延後、取消，大型密集的集中式場域，能夠避免就盡量密免。

「這個地點」遭爆群聚感染風險最大！

「這個地點」遭爆群聚感染風險最大！

山東煙台：對所有入境者「免費核酸檢測」

山東煙台：對所有入境者「免費核酸檢測」

武漢官方通報「零號病患」…去年12月8日發病！

武漢官方通報「零號病患」…去年12月8日發病！

湖北10名外國公民確診新冠肺炎！

湖北10名外國公民確診新冠肺炎！

關鍵字：

王炳忠武漢肺炎疫情新冠肺炎反中仇中血友病

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面