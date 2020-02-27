快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期　「若造成防疫破口實非媽祖所樂見」

▲白沙屯拱天宮說，白沙屯媽祖慈悲護祐群黎不分富貴貧賤，當然也不會分季節，相信不管幾月進香，媽祖的香燈腳們依然會緊緊跟隨，不會因此而減低信徒對媽祖虔敬的信仰。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

白沙屯拱天宮今天（27日）上午9時半宣布，因應新冠肺炎疫情緊張，庚子年進香採「暫緩、延期」的方案，報名相關配套措施另行公告。

白沙屯拱天宮在臉書粉絲團貼出公告：

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以慈悲為本，以蒼生為念。

三月媽祖進香潮，偏逢「武漢肺炎」疫情緊張，近日來關於白沙屯媽祖往北港徒步進香是否成行倍多討論，各方建議與評估拱天宮管理委員會均以據悉。對於信仰與疫情孰輕孰重，傳統與科學的之間要如何取得平衡，達到符合社會觀感期待又不違反信仰傳統文化，著實考驗著主事者的智慧與判斷。

白沙屯媽祖素以平易近人，扶危濟困關懷信徒的形象深植人心，每年多達十數萬人跟隨進香；在此武漢肺炎疫情緊張的非常時期，管理委員會憂心信眾有任何群聚感染的風險，若造成防疫破口，加重疫情控制的負擔，實非媽祖所樂見。

內政部長徐國勇與中央疫情指揮中心已經宣布，大型廟會活動必須要有延期的備案，意指武漢肺炎的疫情控制相當嚴峻。身為居住在台灣的一份子，應當配合「中央疫情指揮中心」的裁量，顧及國人的健康，體恤防疫人員的辛勞，做好自我防疫工作共體時艱，打造健康的寶島台灣。

▼白沙屯拱天宮公告。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

歲次庚子白沙屯媽祖往北港徒步進香，經拱天宮管委會達成共識，擬採取「暫緩、延期」的方案，待國內武漢疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。此一決定並非違反媽祖旨意，也非違反傳統，而是尋求更適當的時間，在信仰與科學之間達到雙贏的策應。

白沙屯媽祖慈悲護祐群黎不分富貴貧賤，當然也不會分季節，相信不管幾月進香，媽祖的香燈腳們依然會緊緊跟隨，不會因此而減低信徒對媽祖虔敬的信仰。

非常時期要有非常做為，以上因應措施肯定會影響到沿途支援的友宮、參加進香信眾、各地供餐聯誼會的既有行程。實屬非常時期的艱鉅決定，拱天宮管理委員會向大家表示歉意，也期盼未來能繼續支持白沙屯媽祖進香活動。

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因應肺炎疫情緊張，庚子年進香採「暫緩、延期」的方案，報名相關配套措施另行公告。

新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。