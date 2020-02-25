新冠肺炎致財報延遲將列紅色標記　費鴻泰籲行政院：勿造成投資人恐慌

▲費鴻泰費鴻泰呼籲行政院，勿將受新冠肺炎疫情影響的公司列入紅色標記警示專區揭露。（圖／費鴻泰辦公室提供）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情影響全球產業，造成上市櫃公司2019財報申報將遲延，傳出主管機關有意準備將這類因疫情造成的財報延期申報訊息，在證交所網頁「股市公資訊觀測站」列入紅色標記警示專區中。對此，國民黨立委費鴻泰認為此舉不妥，呼籲行政院勿將受疫情影響的公司列入紅色標記警示專區，避免造成投資人恐慌。

新冠肺炎疫情持續升溫的影響下，中國大陸各地復工狀況不理想，使得會計師財務報告查核簽證進度緩慢。至今有不少在中國大陸投資的上市櫃公司，受到中國大陸營運至今無法復工，恐仍須得向政府主管機關申請延期申報2019財務報告。

費鴻泰認為，政府應另闢專區，來處理因疫情出現的財報揭露問題。他強調，公開資訊觀測站中的紅色標記警示，一般是揭露公司自己營運、財務運作異常狀況，其中八項相當明確；但是，第九項其他，則授權由證交所綜合考量宣布。

費鴻泰指出，目前傳出主管機關準備依前述第九項，將因疫情可能出現的公司財報申報遲延者，列為紅色標記警示區。費鴻泰對此作法，認為不合適也不是事實，對股民、投資人、上市櫃公司、會計師等都不合理，因為疫情非公司自己的問題，無法抗拒的情況，大家都是受害人，且過去用到笫九項，一般都是該公司出現弊案或負責人有不法、掏空情，涉及刑事相關刑責，才用第九項來列入警示，以這次因疫情造成財報遲延，至為不當。

費鴻泰翔調，為了避免引起我國資本市場投資人不必要的恐慌，主管機關應盡力協助讓投資人和利害關係人獲得即時、客觀、正確的上市櫃公司財務資訊。因為此次新冠肺炎造成無法如期申報財報的發展近況，平日表現良好的上市櫃公司，受此疫情影響延期申報乃不得已之狀況，主管機關不宜將其列入公開資訊觀測站中之紅色標記警示專區（內含一般狀況下之九項提醒投資人注意可能風險之指標，包括變更交易方法或處以停止買賣）。

費鴻泰要求行政院，應另闢新的財報揭露專區，給予投資人攸關資訊，對此類因受到疫情天災影響，致使財務報告無法如期申報之上市櫃公司，不宜要求公司財報資訊揭露在「財務重點專區」，避免造成投資人不必要恐慌。

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