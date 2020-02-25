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政院修《國土計畫法》挨批　林淑芬嗆張景森：有權又免受立院監督的大政委很爽吧

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▲▼立法院施政報告總質詢 蘇貞昌 吳釗燮 陳明通 沈榮津 蔡清祥 林佳龍 張景森 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政務委員張景森。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，政務委員張景森24日在臉書表示「不修法不行，否則將是災難」。對此，民進黨立委林淑芬25日痛批張景森「先把國家重大建設談清楚，再來告訴我憑什麼為它開後門」、「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」。

行政院會20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。張景森24日在臉書發文表示，「國土計畫法」不修不行啊！否則它將是個災難。國土計畫是好事，但是規劃不當就是災難！規劃不佳又不准及時檢討，那就是大災難！」

對此林淑芬25日表示，對於「縣市政府」需於全國國土計畫實施後兩年提出縣市國土計畫，若地方政府仍然準備不及，「要延期，我沒有意見」。不過林淑芬說，要延多久可以討論，但總不能「無限延期」吧？

▲▼立院總質詢，林淑芬質詢。（圖／記者邱顯燁攝）

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者邱顯燁攝）

林淑芬指出，內政部研議結果也只是希望延一年，到了張景森手上版本變成一個沒有明訂期限，空白授權的法條，沒有公布縣市國土計畫就無法執行法律，質疑「這樣不是架空國土計畫法，什麼才是架空」。

林淑芬批評，「張大政委張冠李戴的說，國土計畫法逼得人民人民被迫變成罪犯，因為台灣最多最大的犯法案件就是『違反土地使用規定』」，但她要請問張景森，延長縣市政府提出縣市國土計畫， 就不會有人民違反「土地使用規定」了嗎？「國家重大建設」可以不受限中央十年、地方五年的國土計畫檢討變更規定，這跟人民使用土地有什麼關係？

林淑芬斥責，政府自己要圈地、要開發，不用把人民拿出來當擋箭牌，因為在這些「重大建設」之下，受害的常常就是第一線的在地人民與破碎受污染的環境。

林淑芬最後說，「請告訴我，重大建設為什麼可以不用走這套制度？請告訴我，重大建設具體內涵是什麼？滿足重大建設的要件是什麼？ 投資多少金額以上？帶來多少就業機會？增加多少GDP？」

林淑芬表示，一個連定義都沒有的重大建設，為什麼可以耍特權超車走捷徑卻又不告訴大家車上到底載的是什麼？更反諷張景森「有權又免受立院監督的大政委很爽吧」。

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