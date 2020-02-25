鎮瀾宮堅持辦大甲媽祖遶境　陳柏惟：我會打電話跟鎮瀾宮溝通

▲陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染，民進黨立委紛紛呼籲暫緩遶境。對此，在立委選戰中，擊敗鎮瀾宮董事長顏清標之子顏寬恆的基進黨立委陳柏惟，25日被問到此事，表示自己的選民也有媽祖的信徒，但萬一疫情爆發，責任在政府身上，「不是一句媽祖會撲滅疫情、或鎮瀾宮說可以控制就能解決」，並表示自己也會替選民打電話與鎮瀾宮溝通。

陳柏惟表示，他的支持者也有向大甲媽祖祈求他當選，甚至在選上後還打金牌還願，他認為，大甲媽祖沒有政治問題，但遶境若發生群聚感染，萬一疫情爆發，責任在誰身上，「不是一句媽祖會撲滅疫情、或鎮瀾宮說可以控制就能解決。」

陳柏惟表示，萬一發生疫情，是政府要處理、責任也在政府，所以政府有義務跟主辦單位溝通，對於民眾來說，有辦就是可以參加，但沒辦也可以，沒有說非辦不可、或一定不能辦的事情，「政府要積極溝通，不要一個決定要辦，但出事是另一個在擦屁股。」

對於鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示「只要政府宣布封城就不辦遶境」，陳柏惟則說，「不要在意小家子氣的發言。」媒體追問，會不會幫選民打電話跟鎮瀾宮溝通？陳柏惟表示會幫忙打電話看看，但不知道對方會不會接，至於要打給誰？陳柏惟則略顯尷尬地說「打給顏...我不知道，看打給誰比較適合吧！」