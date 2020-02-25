陸多地3月起「分階段復學」　衛健委：校園實行封閉管理

▲大陸各省市目前暫定開學時間一覽表。（圖／翻攝中國教育資訊網）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸各級學校開學時間一再順延，部分省市最快將從3月1日起，視疫情發展，分階段回復正常上學狀態。大陸國家衛健委今（25日）表示，各地根據疫情發展情況確定開學時間，嚴禁學生提前返校，及校園實行封閉管理。

▲因新冠肺炎疫情影響，學生透過網路採居家線上學習。（圖／翻攝北晚新視覺）

由於大陸多地已開始恢復上班，許多家長面臨孩子得託給長輩照顧，儘管各地的開學日期還未確定，但大部分地區的中小學校已開始網上學習的課程，由老師化身網紅，透過直播平台，將學習效果極大化，同時，也產生不少趣聞。

也有專家分析，對於低年級小孩的家長而言，透過網路學習課程，反倒是增加家長的負擔，因此，多數家長仍期盼著疫情能趨緩，讓小孩恢復到學校上課。

根據大陸衛健委發布的通知，學校開學時間仍得由各地政府視情況而定。為避免肺炎病毒傳播，開學前，嚴禁學生自行到校學習，學校也得先做好隔離空間等防護措施。等到學校開學後，衛健委則提醒，校園實行封閉管理，禁止校外人員進入及不組織大型集體活動。

▲河南省教育廳通知3月1日後分批復學。（圖／翻攝舜網）

據大陸各省市最新消息指出，上海市的各級學校網上教學排程到3月2日，北京市則沒有給出確切時間，只顯示「另行通知」。此外，疫情相對單純的省份如河南、江西、內蒙古等地，則預計3月1日後，安排階段性復學。

以河南為例，根據當地教育廳發出的通知顯示，將採取「一校一策」的方式分批返校，其中，課業壓力較重的高三、初三學生可先開學、返校；幼兒園則可延後開學。