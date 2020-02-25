林俊憲喊話台商：清明節這次沒回來　祖先一定會諒解你

▲林俊憲建議台商清明節別回來，祖先會體諒。示意圖，與本文無關。（圖／宜蘭縣消防局提供）

記者黃巈禾／台北報導

對於新冠肺炎疫情持續升溫，外界擔心清明節、媽祖遶境等宗教活動會成為防疫漏洞。民進黨立委林俊憲25日呼籲，台商清明節盡量別回來，「清明節這次沒有回來，祖先一定會諒解你」。

南韓新冠肺炎疫情失控，遭質疑是宗教集會造成群聚感染。台灣方面，每年都會吸引上百萬人參加的進香活動「大甲媽祖遶境」，國內正值防堵新冠肺炎時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染，民進黨立委紛紛呼籲暫緩遶境。

外界立法院院會25日排定處理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，民進黨立法院黨團先舉行黨團會議，凝聚紓困條例共識，會議前不少立委被問到宗教活動與防疫問題。

林俊憲受訪時表示，防疫期間要有不同思考，人群聚集時萬一有病毒在其中，後果不堪設想，韓國就是在宗教活動形成群聚感染，他呼籲台商「清明節這次沒有回來，祖先一定會諒解你」，也會諒解這是特殊狀況，台商如果回來，「祖先反而會不高興」；同樣道理，民眾參與宗教活動也可多採取心靈禱告。

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