快訊／再增1例新冠肺炎！新北父子染疫再傳孫子　國內累積31例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內再增新冠肺炎病例，為案27的孫子、案28的兒子，曾於2月11日及19日至醫院探視案27，無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，今日確診後已收治醫院隔離觀察。

指揮中心指出，針對本起家庭群聚，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診(案28至31)、122人陰性，其餘檢驗中。

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▲新冠肺炎案27家庭群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，昨(24)日國內新增13例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,060個案，含31名確診(今日新增案31)、2,005名排除，餘隔離檢驗中(12名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。案24相關之北部家庭群聚，掌握接觸者共639人，並採檢239人，其中2人確診(案25、26)，219人陰性，其餘檢驗中。另鑽石公主號19名返台國人目前1人有發燒、呼吸道症狀，已安排後送，其餘無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。