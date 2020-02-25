美國CDC仍將台灣列社區感染　外交部：已提資料交涉希望更正

▲美CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC）



記者陶本和／台北報導

美國疾病管制局（CDC）20日宣告台灣進入社區傳播階段，但我方認定新冠肺炎尚未達到社區感染要件，因此外交部積極與美方交涉。對此，外交部25日表示，目前已經依據衛福部、疾管署的資料轉給美方，希望可以改正，會持續溝通說明。

根據美國CDC網站指出，社區傳播（community spread）意味著人們已經感染病毒，但部分個案出現包括感染地點、途徑未知等狀況。在該網站中也將台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南被列入明顯社區傳播的國家名單。

對此，外交部表示，「社區傳播」必須符合四個要件，包括：第一，確定病例無法找出感染來源；第二，本地感染的個案遠超過境外感染的個案數；第三，已經出現持續性、連續性的一個傳播鏈 ；以及廣泛地發生有群聚的事件。

因此，我方並不認為台灣進入社區感染階段，便由外交部與美方交涉。外交部25日表示，已經陸續依據衛福部疾管署的資料已經轉給美方，希望美方可以改正，會持續溝通說明。

▼外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）



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