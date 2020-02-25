開學防疫首日！雙北市長盯緊防疫…海山國小開16條量體溫動線

▲學校開學日防疫整備工作。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

高中以下學生今（25日）開學，雙北學校做足防疫工作，北市社子國小於校門設置體溫篩檢站，以人車分道方式幫師生量測額溫；新北海山國小則是規劃16條動線進行體溫量測，並設置隔離區，針對體溫異常者進行複檢，確保落實篩檢又不會讓學生因量體溫而造成太大的不便。

為了解學校開學後防疫物資整備情形，台北市長柯文哲今日到社子國小巡視，該校於校門設置體溫篩檢站，以人車分道方式幫進入校園之師生、志工量測額溫，如額溫量測達37.5℃者，至適當場所再次量測耳溫，耳溫達38℃確定發燒者，則需進行暫時隔離安置並請家長帶回家休養及就診，並由學校追蹤後續就診結果；校園防疫物資庫存，如口罩、酒精、洗手乳（洗手液）、消毒水及額（耳）溫槍，學校皆已備足應急之數量，為開學做好防疫準備。

請繼續往下閱讀...

▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

教育局表示，考量體溫篩檢站人流順暢度，建議學校設置快速通道，以提供當日早晨已完成量測體溫的學生，出示健康自主管理表快速通過，另設置多條量測通道以利紓解人潮，落實監控每日疫情標準作業程序。

新北市長侯友宜今日也親自到海山國小視察學生上學狀況，並主動與學生一同接受量測體溫。侯友宜表示，新北市推動「三級防護、健康五原則」，全力防堵嚴重特殊傳染性肺炎疫情進入校園，開學的防疫工作如同作戰，絕對要做到滴水不漏，學校務必將防疫列為第一優先順位，妥善執行各項防疫細節，讓學生們可以安心的在學校裡面學習。

▲學生進校園需量測體溫，併用消毒水洗手。（圖／台北市教育局提供）

海山國小校長林瑞昌說，學校嚴格落實防疫守則，開學前就已掌握校內教職員工生出國史調查結果，並召集學校同仁做好詳細的規畫及演練。因為學校學生人數較多，所以特別規劃學生入校後採分點方式在前庭及穿堂佈置16條動線進行體溫量測，並設置隔離區，針對體溫異常者進行複檢，以確保能落實篩檢又不會讓學生因量體溫而造成太大的不便。

▲ 開學前防疫備戰，侯友宜籲共同守護學童健康。（圖／新北市政府提供）

林瑞昌也說，24日已遵照教育局的規定，逐項模擬演練防疫工作，在開學前也完成全校環境消毒，並已備妥耳(額)溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等防疫物資。學校每班教室內均有配置漂白水、兒童口罩10個；每2班配置額溫槍1支，同時於洗手檯放置抗菌洗手慕斯或肥皂，各項數量均足夠於開學使用。另外，也呼籲家長，每天上學前先在家幫孩子量體溫，共同遵守生病不上課的基本原則。

