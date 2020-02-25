屏東監理站啟動客運安全查核　讓遊客228連假安心搭公車遊屏東

▲228連假到來，屏東監理站啟動客運安全查核工作，派員到屏東轉運站等點稽查，讓遊客安心搭乘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

228連續假期即將到來，為使民眾能放心乘車出遊，屏東監理站啟動客運安全查核工作，於24日派員到屏東轉運站，除了關心業者連假疏運整備情形，也抽查駕駛出車前有無落實酒測，另針對車輛設備及駕駛員排班調度狀況等進行查核，叮嚀業者加強安全自主管理。

目前是新冠肺炎疫情期間，加強防疫措施刻不容緩，監理站也要求業者配合各項防疫行動，包括加強乘客衛教宣導、注意駕駛員及服務人員個人防護、備妥酒精消毒液供民眾使用等措施，也不定時派員到屏東、潮州、東港等運輸場站督導業者落實執行，務求做到防疫滴水不漏，讓民眾安心搭車。

公路總局於228連假期間（2月27日0時起至3月1日24時止）祭出多項乘車優惠措施，包括全國90條國道客運路線，只要搭乘即享平日優惠票價或原價85折優惠，若搭乘39條「台灣好行」路線使用電子票證就能享半價優惠。

該監理站表示，民眾如果不想遠距離旅行，可以選擇屏東文化之旅！建議搭乘「台灣好行」508屏北線，到最能代表南臺灣原住民文化的「台灣原住民文化園區」，一起喝杯小米酒、DIY製作琉璃珠手鍊、漫步山川琉璃吊橋，輕鬆又愜意。

屏東監理站提醒，若民眾想瞭解乘車票價及轉乘優惠相關資訊可至交通部公路總局網頁、公路客運業者網站或手機下載「iBus公路客運」APP，讓您一手掌握路線資訊及預估到站時間，省時又方便，民眾可多利用。

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