開學日因應新冠狀肺炎疫情　屏東警護童勤務GO！

▲開學日，屏東縣警局投入大批員警及心工執行「護童專案」及防疫勤務，讓家長及學校感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今（25）日是屏東縣各中、小學開學第一天，縣長潘孟安一早就到屏東市信義國小前關心學童上學及學校防疫情形；屏東縣政府警察局為維護學童安全，並配合學校防疫工作，於縣內各國中、小學門前路口指派員警執行上、放學交通秩序安全維護勤務，也增派警力於校門口配合管制學童量體溫檢測站的秩序維護，與各校導護老師、志工共同配合投入「護童專案」工作。

▲▼護童專案兼防疫。

屏東縣警方今天規劃勤務執行學校共91所，使用警力共157人；員警於勤務執行時均展現主動積極、溫馨熱情的態度，獲得許多家長及校方的肯定，不僅展現警察親民愛民之柔性服務層面，也貫徹警察維護交通安全的決心。

縣警局長葉明潭表示，目前各區防範疫情傳染，又值各國中、小學開學首日，警察除了在校門口執行學童上、放學交通安全維護工作外，並在勤務中向家長宣導「防疫口罩一不三要、勤洗手」等防疫觀念。

縣警局也將持續落實「護童專案」勤務，也呼籲各用路人及家長，在載送學童時應遵守道路交通規則、不任意違規，由己身示範，讓守法觀念更往下紮根，共同建設學童交通安全環境。

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