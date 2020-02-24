幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

▲「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

滯留在湖北荊門的血友病童再次陷入缺藥的問題。據了解，20日已二次開藥，各管道也都嚴陣以待，本來這兩天要啟動「二次千里送藥」，但對岸卻突然放行病童與其母親返台；這讓知情人士疑惑地表示，搭首班包機，車程240公里到不了機場，這次湖北台辦突然全程放行，連趕940公里到成都搭機。

回顧首班包機，男童與其母親本來打算搭乘第一批包機返台，但當時稱距離實在太遙遠，加上得出具身體檢測證明及社區證明，還要簽署承諾書，同時受到封城影響，交通上也須申請通行證，前往武漢的路上還有很多關，所以來不及趕上第一架飛機。

接著，在救命藥僅剩一次量時，海基會副董事長姚人多幾天來全力協調，及熱心的台商義無反顧的投入協助，最後終於透過海基會、華信、台商系統三個管道無時差整合，完成「千里送藥」的行動。

當時，「千里送藥」送去2針劑，以每週一次量來算，預計可使用2週。不過，二次包機在協商的過程中，即便對岸允許香港能派機、醫護人員到湖北接回滯留港人，仍堅持不接受比照日本鑽石公主號包機高強度防疫模式，眼看用藥又要見底，我方只好在20日火速開了二次用藥，可以讓病童用至3月28日。

因此，海基會、華信、台商等系統再次協調，準備啟動「二次千里送藥」的工程，預計2月25、26日就要出發；但是，這時湖北台辦卻突然放行病童與其母親可以返台。

內情人士表示，上一次安排首班包機，從荊門到武漢，車程240公里，因為需要許可通行而趕不上班機；這次從荊門到成都，車程長達940公里，湖北台辦卻能全程放行，而且在上機之前，台灣的節目都錄好病童母親的說法，種種狀況回顧起來，不免令人質疑有操作痕跡。

▼「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些...



►「我們都會好好的」華航深夜送19人返台 機長廣播暖哭上萬網友

►小心防疫破功！醫曝「摘口罩動作」沾滿細菌：有戴和沒戴一樣

►南韓出現第4例死亡 激增123例確診「全國累計556人感染」



更多熱門新聞...

►蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊 陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌

►侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

►柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！