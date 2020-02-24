　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

▲「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

滯留在湖北荊門的血友病童再次陷入缺藥的問題。據了解，20日已二次開藥，各管道也都嚴陣以待，本來這兩天要啟動「二次千里送藥」，但對岸卻突然放行病童與其母親返台；這讓知情人士疑惑地表示，搭首班包機，車程240公里到不了機場，這次湖北台辦突然全程放行，連趕940公里到成都搭機。

回顧首班包機，男童與其母親本來打算搭乘第一批包機返台，但當時稱距離實在太遙遠，加上得出具身體檢測證明及社區證明，還要簽署承諾書，同時受到封城影響，交通上也須申請通行證，前往武漢的路上還有很多關，所以來不及趕上第一架飛機。

接著，在救命藥僅剩一次量時，海基會副董事長姚人多幾天來全力協調，及熱心的台商義無反顧的投入協助，最後終於透過海基會、華信、台商系統三個管道無時差整合，完成「千里送藥」的行動。

當時，「千里送藥」送去2針劑，以每週一次量來算，預計可使用2週。不過，二次包機在協商的過程中，即便對岸允許香港能派機、醫護人員到湖北接回滯留港人，仍堅持不接受比照日本鑽石公主號包機高強度防疫模式，眼看用藥又要見底，我方只好在20日火速開了二次用藥，可以讓病童用至3月28日。

因此，海基會、華信、台商等系統再次協調，準備啟動「二次千里送藥」的工程，預計2月25、26日就要出發；但是，這時湖北台辦卻突然放行病童與其母親可以返台。

內情人士表示，上一次安排首班包機，從荊門到武漢，車程240公里，因為需要許可通行而趕不上班機；這次從荊門到成都，車程長達940公里，湖北台辦卻能全程放行，而且在上機之前，台灣的節目都錄好病童母親的說法，種種狀況回顧起來，不免令人質疑有操作痕跡。

▼「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友
小心防疫破功！醫曝「摘口罩動作」沾滿細菌：有戴和沒戴一樣
南韓出現第4例死亡　激增123例確診「全國累計556人感染」

更多熱門新聞...

蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊　陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌
侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！
柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
幕後／本來已啟動「2次千里送藥」　對岸突放行血友病童返台
遭謝和弦狠嗆「荷蘭血統哪來的」　Keanna忍一天發聲了
血友病母子飛抵國門！名嘴傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台商寫信給蔡英文！呼籲「暫時關閉國門」：請保護好我的家人

二二八前夕　「台灣轉型正義資料庫」將公布戒嚴加害者

媽祖遶境喊卡？疾管署還要討論　高嘉瑜批：禁醫事人員出國的霸氣呢？

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

血友病母子將飛抵國門！　黃創夏傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」

郝龍斌挺韓國瑜「高雄政績是好的」　全力協助渡過罷韓危機

香港派專機接滯留湖北港人　黨政人士：為何只有台灣人不行？

國防部停止教召命令！至少2萬後備軍人受影響

郝龍斌：黃復興黨部不需要裁撤　要讓他年輕化更有戰力　

快訊／前退輔會主委周世斌辭世　享壽89歲

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

台商寫信給蔡英文！呼籲「暫時關閉國門」：請保護好我的家人

二二八前夕　「台灣轉型正義資料庫」將公布戒嚴加害者

媽祖遶境喊卡？疾管署還要討論　高嘉瑜批：禁醫事人員出國的霸氣呢？

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

血友病母子將飛抵國門！　黃創夏傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」

郝龍斌挺韓國瑜「高雄政績是好的」　全力協助渡過罷韓危機

香港派專機接滯留湖北港人　黨政人士：為何只有台灣人不行？

國防部停止教召命令！至少2萬後備軍人受影響

郝龍斌：黃復興黨部不需要裁撤　要讓他年輕化更有戰力　

快訊／前退輔會主委周世斌辭世　享壽89歲

癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

台灣藝術球大師林啟明　勇闖美國世界藝術球奪冠

劉真葉克膜不能裝太久！　台心臟權威親解「人工心臟」…3機器求活命換心

「最美趙敏」近距離素顏照曝光！　網全看傻…撞臉2女星

米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

NB Fresh Foam X緩震新里程　台灣限定款專屬女孩春漾時刻

嫩模緊抱雙腿驚見「神秘黑點」！巨球擠出超深豪溝…網鼻血狂噴：麻煩衛生紙

是狗還是貓？根本漫畫裡走出來的角色　灰色寵物界新星征服網友

受新冠肺炎影響！　玄彬「新電影團隊被禁入境」開拍全喊卡

杜哈女網／謝淑薇女單首輪不敵外卡選手　32強止步

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

政治熱門新聞

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

香港派專機接滯留湖北港人　黨政人士：只有台灣人不行？

快訊／前退輔會主委周世斌享壽89歲

血友病童救命藥已開　但他手上根本沒藥

罷韓連署破51萬　吳祥輝：成功我就罷蔡

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

即／高雄跟進！3/2管制公務人員出國

「台灣轉型正義資料庫」將公布戒嚴加害者

快訊／國防部：已通令各部隊　暫停3、4月教召

更多熱門

相關新聞

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」將於3月19日展開。不過遇上新冠肺炎，有民眾擔心增加傳染風險，希望能停辦。對此，立委高嘉瑜在臉書呼籲「不要陷媽祖於不義」，要求疾管署拿出禁止醫事人員出國的霸氣，告訴國人可不可以舉辦媽祖遶境活動。

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破

港府擬包機飛湖北接人！武漢450人搭首批

港府擬包機飛湖北接人！武漢450人搭首批

南韓美女主播發燒中離　檢查結果出爐

南韓美女主播發燒中離　檢查結果出爐

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

關鍵字：

血友病血友病母親武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

血友病童母子搭機回台！父親說話了

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

遭謝和弦狠嗆！正宮Keanna：我還是活得好好的

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

正宮Keanna直播剛結束！謝和弦曬打拳照酸：教別人A贍養費

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

更多

最夯影音

更多
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面