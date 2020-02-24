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學測數學滿級分爆1倍！專家：醫、牙採4科「59級分可嘗試」

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測成績今（24日）公佈，今年超過1.4萬人滿級分。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

大學學測成績今（24日）公佈，今年超過1.4萬人滿級分，比去年增加6,707人，考生接下來會關注如何選填到理想志願，升學輔導專家張財銘表示，超篩情況會更辛苦，但仍有些方式可避免，且預估學測醫科個人申請59級分可嘗試夢幻選填、55級分以上有機會進入頂大一階，考生不妨多加注意。

升學輔導專家張財銘指出，今年數學滿級分人數由7,782人激增至14,489人，比去年多了近7,000人，將近一倍，張財銘說，數學科系要加1級分評估，除了考題偏簡單之外，也可能跟今年學測增家5,000位實力堅強考生有關，所以只要倍率篩選有篩到數學的，自然組和社會組的科目，數學分數都將提升。

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張財銘建議，今年個人申請醫科（含中醫、牙醫）增加56名額，總計將招收976個招生入學名額。張財銘預測，今年多數醫科參採國英數自4科目，唯有馬偕醫院改採英數社自，若56%比例填醫科，醫學系就需要60級分才能通過，但依照經驗，分數比較親民的醫學系跟公費，還是有機會59分就通過。

今年最大變動的還有增加同級分超額篩選關卡，由去年一關超篩，109年改成依據系所增加多關超篩，過濾掉同級分的考生，讓進入夢幻系所的困難度提高。對此，張財銘指出，部份頂大校系不增加超額篩選關卡數，像是台大就有40%的系所不設多重超篩，如醫藥系、工商管理學系；清大有近3成科系共17個系；交大共有4成6系所14個系；成大有24校系等並未增設多重超篩，因此今年可觀察這些科系是否仍會產生多人進入二階口面試。

再來，繁星牙醫首度移到第八類也是今年最大不同，張財銘表示，因為同學會想避開面試，將會造成中醫和藥學的繁星分數會上升，國立醫科的繁星競爭程度可能會稍微下降，在此制度下，繁星檢定同時篩選社會和自然的科系將從去年的49所減少到8所。

▲升學輔導專家張財銘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲升學輔導專家張財銘。（圖／記者彭懷玉攝）

大考中心今公布大學學測成績，今年國文頂標13分、英文頂標14分、數學頂標14分，社會和自然頂標則是13分，5科頂標和去年都一樣。

▲▼學測五標公布。（圖／大考中心提供）

▲學測五標公布。（圖／大考中心提供）

張財銘指出，先想好是否有拼指考的打算，若不排斥，可以選擇3個夢幻志願、3個正常志願，甚至是6個夢幻志願，但一定要在甄選就先錄取的考生，可能要填2個夢幻志願、2個安全志願，至少填2個保守穩上的志願。

109學年學測成績將於今（24日）上午9點在網路上公布，全台13.3萬名考生可透過3種管道查詢，第一是從手機簡訊、第二是大考中心網站，最後是透過電話語音查成績。

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