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學測成績9時公布　13.3萬考生可用網頁、語音和手機簡訊查詢

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲學測成績24日公布，考生可透過3種方式查成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

109學年學測成績將於今（24日）上午9點在網路上公布，全台13.3萬名考生可透過3種管道查詢，第一是從手機簡訊、第二是大考中心網站，最後是透過電話語音查成績。

大考中心表示，這次成績是24日在網路上公布，實體成績通知單會在25日寄發，如果是個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如果要查詢寄發情形，集體報名者，請找集體報名單位；個別報名者，請以電話方式查詢，而申請補發日期自2月26日起至3月2日止，逾期不予受理。

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲學測成績24日網路上公布，25日寄發實體成績單。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心上午提供手機簡訊通知成績之服務，只要報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績，另外，也可以透過中心網站或是電話語音(02) 2364-3677查詢。

大考中心的網站首頁，今（24日）將改為簡易版首頁，考生可以查各考科五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計。另外，對成績有疑義的考生，25日起到3月2日之間，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至中心網站「學科能力測驗試務專區」之「查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，從成績複查系統登錄申請複查相關資料。

但是複查成績限用網路申請，沒有在期限內完成申請手續並繳費者，就算是沒有完成申請手續，逾期不再受理。複查結果通知書於3月6日寄發，也同時提供網路及電話語音查詢。

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