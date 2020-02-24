學測數學滿級分人數激增創新高...招聯會提「分科篩選」減衝擊

▲學測成績公佈。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測成績今（24日）公布，其中數學頂標14分，滿級分人數由7,782人激增至14,489人，各界預計又會造成嚴重超篩情況。大學招生委員執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，今年新增使用「分科篩選」的方式以減少超額篩選，建議學生們以「適性」來選擇校系仍為最佳選擇。

大考中心公布109學年學測成績，數學科15級分人數達14489人歷年最高。戴念華表示，招聯會在得知數學科成績分佈情形後，預期外界恐擔心一階篩選受衝擊，已先行推估分析，並緊急與大學討論因應。戴念華說，以往大學個人申請入學有同級分超額篩選情形條以「採計科目級分總和」再篩一次，因應學測5選4新制，招聯會常委會決議，新增使用「分科篩選」的方式以減少超額篩選。

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戴念華說明，109學年大學招生的2154個校系中有946個校系新增使用「分科篩選」，並且另有151個校系「增加參採科目」，預期能有效減少超篩。舉例以去年考生填的志願序與今年新增的篩選條件模擬，距二超類篩選人數的校系數目，將較108年減少約一半左右。

戴念華說，除醫牙類科外，其他熱門校系，預期今年因使用「增加科目及「分科篩選」如清大電機、交大材料、中山資管、台大國企等校系，超篩人數將明顯減少。另外，戴念華指出，從大考中心公布的「2至4科學測科目組合級分人數統計表」顯示，「國英數自組合」60級分有779人，比前一年595人增加184人，評估對招生影響尚可因應，但對於醫牙等高度競爭校系影響較大。

招聯會指出，去年7月4日即召開「大學甄選入學醫牙學系相關試務研商會議」徵詢醫牙校系對於超篩的看法，與會者多數認為世界各國的醫學系普遍是高倍率的競爭，參加二階段人數增加，有助於甄選到真正適合當醫生的學生，且醫牙校系因為有足夠的臨床醫師擔任審查委員，有能量維持高品質的甄試，招聯會今年度並且會提醒醫牙學系預作準備因應。

戴念華強調，考生選填志願的意向每年或有不同，109學年已調整超篩工具，除部分使用國、英、數、自4科高度競爭的焦點科系之外，數學單科成績尚不至於影響到嚴重超額篩選，顯示招生制度仍穩健可以承受相當的擾動。希望考生以「適性」來選擇校系仍為最佳選擇，建議可善用大考中心公布的「2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表」以及甄選會公布「108學年度大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表」善用兩項數據，透過老師輔導，評估自己的興趣、能力、性向來選填志願。



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