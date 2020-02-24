打敗台大！全國自然組最熱門科系出爐　中央資工、電機系拿下1、2名

▲ 中央大學。（圖／中央大學提供）



記者許展溢／台北報導

109學年度大學學測今（24日）放榜，根據108年大學考試入學分發委員會的統計，全國自然組最熱門的科系，中央大學資訊工程系和電機工程學系，連續2年分居全國一二。

中央大學資工系主任許富皓表示，科技日新月異，資工人才需求殷切，全世界都在找這方面的人才，因此資工系長期以來一直是熱門科系。中央資工看重學生的專業，配合世界潮流與社會脈動，規劃出與時俱進的相關課程，如跨學院的「巨量資料學程」，結合資工、數學和統計的專業，深受學子青睞。

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中央大學指出，針對近年需才殷切的「AI人工智慧」與「資訊安全」兩個領域，中央資工規劃各式的學程、課程，並提供緊密的產業合作機會，讓學生得與業界接軌。近年來師生表現亮眼，與國內優秀的好手共組的團隊，於世界最大的資安競賽屢獲佳績，多次獲總統蔡英文召見。

▲全國自然組最熱門的科系，中央大學資工系和電機系，分居全國一二。（圖／中央大學提供）



另外，中央大學表示，電機系設立近半世紀以來，教學規模完整，研究實力堅強，領域涵蓋現階段熱門電子電機相關產業，如積體電路（IC）、物聯網（IoT）、半導體、機器人、智慧控制、智慧醫療、下世代行動通訊（5G/B5G）、雷達及衛星感測技術等。所培育學生，廣受國內外企業青睞及好評。剛畢業學生就業容易，起薪條件遠高於國內平均薪資。電機系每年培育大學部畢業學生約100名，有80%的學生會繼續就讀國內外相關研究所，其餘則選擇就業或服役等。近年來積極招聘國際學生與國際接軌，進行英語化課程教學，增加學子的國際競力。

中央大學強調，學校整體表現也不遑多讓，根據《美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）》公佈之2020年「全球最佳大學」排名，中央大學一舉躍升至全國第三名，超越成大和交大，僅次台大和清大。其中在「國際合作」指標排名，更連續六年蟬聯全國第一。

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