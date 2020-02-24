學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

▲大學學測放榜。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測成績今（24日）公布，其中數學頂標14分，數學科與去年度相比，滿級分人數由7,782人增加至14,489人。由於去年已發生數學滿級分人數多，造成超篩狀況，引起許多家長學生不滿，今年情況更嚴重。大考中心坦言要自我檢討，提3建議改善。

大考中心說明，今年度數學科滿級分大幅增加，經考後統計資料推估應與難題（考生得分通過率在29%以下）只有1題有關，108年數學科難題有3題。大考中心主任張茂桂表示，高分群增加這麼多人，「鑑別度」是有問題的，未來要如何特別增加高分群鑑別度，是涉及整卷難易度分配問題，如果整卷難易度相對多，愈能夠鑑別出低分群。

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張茂桂提到去年學測數學滿級分人數過多，造成過高的篩選成本等問題，已有將該狀況轉達給今年命題團隊，也有得到正面回應，但定稿時規劃難題卻只有1題，還是屬於自命題，不是題庫題。張茂桂提出三點建議改善，一是「命題規劃要更適當」，每年都有新狀況、新選擇和新篩選標準，對各科滿級分理想目標很重要，學測各科鑑別度應維持在十年間穩定度，以數學科來看，應在107年和108年學測之間，而不是像今年這樣。

張茂桂接著提第二點「積極利用題庫題質量，要求命題團隊採用題庫題」。和三「加強行政檢核空間」。張茂桂說，對於數學科規劃是否落實，判斷後還有很大挑戰空間，今年最後沒有沒符合原本要求，導致滿級分人數過多，確實要自我檢討，要落實改善要予以加強。

去年數學因滿級分人數多，造成嚴重超篩狀況，引起許多師生不滿，今年恐怕又會比去年嚴重。張桂茂說明，依規定都有5、6個檢核點審查題目，包括命題支援、闈內試考生和試考高中師等都是檢查點，這次過程行政監督有不周地方，這些檢查點應發出警訊，卻沒發出，反而提供正面的訊息，因此沒有到實際考試時不知道預測結果，知道時已經是一翻兩瞪眼，會加強行政督導。

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