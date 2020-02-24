寫不出「靜夜情懷」！學測國寫4395人拿鴨蛋　英文作文僅17人滿分

▲大學學測成績出爐。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（24日）公布成績，其中，國文作文考科主題「玩具」，分兩大題，要學生們寫個人成長經驗說明玩具對自己而言是偏向「玩物喪志」或「玩物養志」和「靜夜情懷」。大考中心說明，第二大題，最高分23.5分，只有5人拿到，4395人拿零分。

今年學測國文作文試題兼容知性與情意，高中教師認為，取材能切合考生成長與生活經驗，並藉由各題寫作任務，引導考生反思個人經驗、抒發感受。也因皆與考生生活經驗相連結，題目易於明瞭、發想，並產生共鳴，難度估「中間偏易」不難發揮。

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▲學測國文作文。（圖／記者許展溢攝）



不過，今天國文作文分數出爐，第一大題有405人0分，第二大題僅有5人拿到最高分23.5分，4395人0分。另外，今年英文非選擇題，翻譯題部分762人拿滿分，9372人0分。英文作文以「賣場週年慶」照片要學生描敘畫面中的狀況，只有17人滿分，12817人0分。

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