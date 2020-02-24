超強圖像式筆記！　宜蘭高中林明葳學測5科滿級分　想拚醫學系

▲宜蘭學測榜首林明葳（上圖中）圖文精美筆記不輸「北一女學霸筆記」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭高中林明葳學測成績5科滿級分，志願是醫學科系的他，有好成績關鍵的圖文精美筆記也爆光，讓人驚艷，不輸「北一女學霸筆記」。

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父母是經營流動式攤販的宜中學生林明葳，學測成績5科滿級分，讀書是用活頁本將各課重點均用圖像式做好筆記工整字跡外，還有精美自製圖表，精細程度連老師都感到佩服。

林明葳表示，他注重知識活用跟統整，尤其最近幾年考試題目常要求連貫各不同單元，他就用圖像記憶，並在各科重點都畫上關聯圖，輔以文字筆記，再搭配題目靈活運用。他學測能在國文、英文、數學、自然、社會均拿下滿分，關鍵是筆記做得完整，讓他在考前快速加深記憶。

林明葳說，畫圖很耗時間，但每個筆記他是「邊畫邊記憶」，高中3年來筆記數相當驚人，對於考試、上課幫助相當大。

林明葳因健康問題常跑醫院，對於醫護人員的細心照顧相當感激，也深知「幫助人是一件很快樂的事情！」，他高中時曾跟老師到東北角偏遠漁村訪視獨居長者，體認到偏鄉醫療資源的缺乏，他希望未來能夠從醫。

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