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學測數學命題疏失釀「滿級分人數暴增」　大考中心主任張茂桂請辭獲准

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▲▼大考中心講解學測數學。（圖／記者許展溢攝）

▲張茂桂（中）傳出請辭。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測成績公布，其中，數學滿級分人數由7782人增加至14489人，大考中心說明今年只有1題有難度，缺乏鑑別度，此情況甚至將造成嚴重超篩，讓大考中心主任張茂桂今（24日）上午記者會坦言需要檢討，隨後則向董事會提出請辭負責獲准。

由於去年已發生數學滿級分人數多，造成超篩狀況，引起許多家長學生不滿，今年情況更嚴重。張茂桂表示，確實要自我檢討，並提3建議改善，包括命題規劃要更適當、要求命題團隊多利用題庫試題，和加強行政檢核空間。

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張茂桂在今天上午記者會說明，對於數學科規劃是否落實，判斷後還有很大挑戰空間，今年最後沒有沒符合原本要求，導致滿級分人數過多，確實要自我檢討，要落實改善要予以加強。

▲▼ 大學指考師生入闈 。（圖／大考中心提供）

▲傳出張茂桂為學測數學命題疏失請辭 。（圖／大考中心提供）

去年因數學滿級分人數太多，造成嚴重超篩狀況，引起許多家長、學生不滿，今年恐怕又會比去年嚴重。張桂茂說明，依規定都有5、6個檢核點審查題目，包括闈內試考生和試考高中師等都是檢查點，這次過程行政監督有不周地方，這些檢查點應發出警訊，卻沒發出，反而提供正面的訊息，因此沒有到實際考試時不知道預測結果，知道時已經是一翻兩瞪眼，會加強行政督導。

其實，今天記者會張茂桂多次提到，這次數學命題不符合原本要求，也說因為去年情況，其實有向命題團隊提出要求改善，但沒想到最後定稿還是有了現在情形。張茂桂對此提出請辭，已獲董事會同意。

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