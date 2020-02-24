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學測數學簡單到爆惹議　教團：15級分應提高至20級分

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測成績出爐，數學科因滿級分暴增惹議。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測成績今（24日）公布，數學科因滿級分人數暴增到14489人，大考中心坦言題目只有1題難題，確實要檢討，引發各界關注。大考中心主任張茂桂也因此請辭負責獲准。國教行動聯盟怒批，再次發生鑑別度不足的狀況，招聯會及大考中心難辭其咎，必須有人負責。

今年數學科滿級分人數達14489人，較去年的7782人大幅增加，今年滿級分（15級分）人數比例高達11.22%。對於題目，不少人都說實在很容易，甚至有網友就實際抓出其中一選填題，批題目太簡單，根本國小程度。國教盟表示，這次數學科滿級分人數，比14級分的11334人還多很多。今年國英數自四科60級分有779人，較去年595人亦大幅增加30%。這樣的狀況完全不符合測驗原理，在去年就已指出學測鑑別度不足的問題，今年不但沒有改善，反而更為嚴重，招聯會及大考中心難辭其咎，必須有人負責。

請繼續往下閱讀...

國教盟認為，學測的功能是做為繁星及申請一階篩選之用。今年鑑別度及穩定度都不足，這樣的狀況恐造成嚴重的申請二階超篩問題，讓學子升學及大學端的選才都面臨很大的壓力，造成人力物力的虛耗。

▲因命題疏失，張茂桂請辭獲准 。（圖／大考中心提供）

國教盟提到，有許多考生很努力，卻看不到應有的成果，權益已然受損。有些考生可能因為學測未能有機會表現而選擇指考，但又因指考名額過少而產生焦慮。且去年就提醒，因學測題目的難易程度及考生的程度不容易掌握，應將學測級分數提高到20級分，但招聯會不予理會，讓今年再度發生類似問題，去年的亂象恐再現，令人遺憾。

面對這樣的狀況，國教盟建議各大學校系要趕緊做好二階甄試同分增額超篩的準備，務必要做到公平公正，不能發生同級同類型校系撞期的問題，要讓考生的實力充分展現，不要受到二次傷害。除此，國教盟表示，招聯會及大考中心則應深刻檢討，考題的出題及試測機制要更完備，級分的人數分佈要符合測驗原理，計算方式可參考PR值，學測的15級分已不敷使用，應增加至20級分。

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