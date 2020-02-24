學測英文滿級分6025人掉5%　數學「頂標14分」滿級分全台破萬人

▲學測成績公布。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測成績今（24日）公布，今年國文頂標13分、英文頂標14分、數學頂標14分，社會和自然頂標則是13分，5科頂標和去年都一樣。

大考中心表示，各科5標與去年類似。英文前標與均標較去年略降1級分，後標略增1級分，數學前標提高1級分，社會後標略降1級分。國文和自然五標和去年相同。另外，大考中心指出，國文五標語去年相同，但頂標和前標級分數相同，此因獲得13級分考生人數較多。

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大考中心指出，國文、英文、社會與自然4科滿級分人數百分比皆在3%~5%之間。英文科滿級分從108年7,689人(5.66%)減少為109年6,025人(4.60% ),百分比降至5%以下。社會科滿級分雖增加1,631人，但百分比仍未超過5%。國文科滿級分微減164人，自然科滿級分則微増178人・數學科與去年度相比，滿級分人數由7,782人增加至14,489人。且百分比由5.82%提高到11.22%,約為今年度國文、英文，社會、自然4科的2~3倍。

大考中心表示，今年度數學科滿級分大幅增加，經考後統計資料推估應與難題(考生得分通過率在29%以下)只有1題有關(108數學科難題則有3題)。

大學學測成績日前公布，考生正著手準備甄選入學資料，3月23日至24日辦理報名作業，3月31日公布第一階段篩選結果，4月15日到5月3日則是第二階段指定項目甄試。



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