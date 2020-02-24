台灣民意基金會／蘇貞昌施政滿意度69.4%　創下24年最高紀錄

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

源自中國武漢的新冠肺炎持續肆虐下，台灣民意基金會24日公布最新民調結果，行政院長蘇貞昌的執政滿意度高達69.4%％，創下總統蔡英文三任閣揆最高滿意度，更創下自1996年第一次民選總統以來，內閣施政最高滿意度紀錄。

根據蘇貞昌上任已13個月的施政滿意度結果，29.6%非常滿意，39.8%還算滿意，11.4%不太滿意，7.2%一點也不滿意，12%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會表示，這顯示20歲以上台灣成年人中，有近七成的人基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，約一成九不滿意，滿意的人比不滿意的人多51個百分點，「這不僅創下蔡政府前後三任內閣最高滿意度，也創下1996年第一次民選總統以來內閣施政的最高滿意度紀錄。」

相較於三個月前，滿意蘇貞昌內閣施政表現的民眾，大幅提升了13個百分點，不滿意的人大幅減少18個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民意現在一面倒的、肯定蘇內閣整體表現，滿意度之高，是台灣政治史上極罕見的現象。他認為，2020大選與武漢肺炎無疑是其中兩個最重要的催化劑或驅動力，而蘇內閣應付得宜就成了超高民意滿意度的關鍵因素。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年2月17-18兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

▼行政院長蘇貞昌最新施政滿意度調查結果。（圖／台灣民意基金會提供）



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