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體驗沒變！北京高三模擬考改「在家測試」...網友大讚：作弊也沒意義

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▲▼考試,寫字,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲北京高三模擬考改為「居家考試」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸有許多大學改以遠距教學作為因應措施。對此，北京市原定25日舉行的高三統考（模擬考）將延後一週，至3月3日開考，加上疫情還未得到有效控制，模式也將改為「不見面」居家考試。消息曝光後，不少網友表示贊同，「挺好的，考試也只能靠自覺，也不用擔心作弊了，因為大學是為自己考的」。

綜合陸媒報導，北京海淀區教師進修學校校長羅濱稍早透露，原本計劃於25至28日的高三統考將從3月3日開考，加上受到疫情的影響，考試方式也將改為居家考試。「今年新高考科目由原本的文理分科變成『3+3選考』模式，考試時間也由2天變成4天。」羅濱還強調，雖然模式改為在家考，但是體驗沒有變，呼籲考生一定要抓住機會，居家規範測試。

消息曝光後，網友紛紛留言，「挺好，就算作弊騙的也是自己，在學校考試也有作弊的。就看誰自覺了」、「本來這種考試就是檢驗自己的水平而已，作弊沒意義」、「凡是自律的學生都會為自己負責」、「自覺的人在哪都自覺，作弊的人在學校也會作弊」、「都高三了還不自覺就是神仙都救不了你」、「說實話關於升大學考試稍微有點理智成熟的人都不會作弊」。

另一方面，大陸教育部部長陳寶生24日提出6點重要指示，其中值得注意的是，他說「原則上疫情得到有效控制前大學生不返校、高校不開學；高校開學後，要嚴格措施，加大校園管理力度。」

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

▲新冠肺炎嚴峻。（圖／路透）

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