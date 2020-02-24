▲ 侯友宜主持第16次防疫應變會議，責成各局處速辦社區感染演練。（圖／記者李毓康攝）

記者郭世賢／新北報導

防範新冠肺炎（COVlD-19）疫情，新北市長侯友宜24日一早主持第16次應變會議，責成衛生局與消防局等機關儘速規劃社區感染防疫演練，同時叮囑教育局做好開學防疫措施，他會不定點抽查。

侯友宜表示，自第19及第24個案後，全台各地接連出現零星案例，就應該視同社區感染層級，全面備戰。因此他要求衛生、消防、環保、民政、社會、警察局等機關規劃「社區感染防疫演練」，包括事前預防、事後處理，讓民政體系里長了解若發生社區感染該如何因應。

侯友宜也提到，第一線辛苦的醫護人員身為防疫戰士不能倒下，各醫院在前端篩檢站就要高度警戒，嚴格注意「加強社區監測方案」的三種監測對象，極力避免院內感染。

此外，25日開學在即，侯友宜重申，應以「如臨大敵」心態做好萬全準備。他指示教育局及各級學校校長必須嚴格落實「三級防護」與「健康五原則」，擬定標準作業程序，每日召開防疫檢討會議，同時要求各區長今明兩天到各學校確認防疫流程、動線。他提醒，寧可用兩倍人力在第一線嚴格把關，也決不允許輕忽怠慢，務必確保開學第一天萬無一失，當天他也會至各學校抽查。

侯友宜說，新北市目前已備有111萬餘個口罩、11600公升的消毒酒精與10570支額（耳）溫槍，校園防疫物資整備到位，且後續仍會持續補貨，學生及家長不用憂心。

最後，侯友宜感謝各單位在防疫期間堅守崗位，積極配合；他也提醒所有公務體系同仁，應當作為人民表率，沒有必要不要到第二、第三級高風險疫情國家，只有管理好自己，才能照顧好市民。

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