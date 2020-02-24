中央公布病例地圖轉彎？　柯文哲「北部女不在北市」：我們現在要「順時中」

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲連日喊話中央公布確診病例的地點，中央則在23日晚間也將病例地圖公佈上網。柯文哲24日受訪時，被問及有白挨罵的感覺嗎？柯文哲說，「習慣啦，反正每天都挨罵啊」。對於中央遭外界質疑政策轉彎，柯文哲笑稱，『我們現在都要順『時中』（指衛福部長陳時中），不要逆『時中』」。

對於稱不知道第24例，柯文哲強調，那個案例沒有在台北市，既然沒有在台北市，資料就不會給我們，黃珊珊就不知道，「不知道怎麼和我講」，所以每一個人講的都沒有錯。對於黃珊珊說她是唯一知情的人，柯文哲重申，因為這案例不在台北市，所以她不知道，當然沒有辦法告訴他，就這麼簡單啊。

柯文哲指出，公布案例在新北，新北這麼大，我們也在討論說，要公佈到什麼地方，也不能說公布到哪一路、哪一號、哪一樓，這又太過分了，公開透明是ok，但公開透明到什麼程度是好問題，好問題，這要想一下。

至於鑽石公主號乘客是否入住陽明山檢疫所？柯文哲說，「像這種東西，就不要害我，讓中央統一發布就好了」。

▲柯文哲出席舊宗社會住宅開工典禮。（圖／記者楊詩益攝）

其他人也看了這些...



►「我們都會好好的」華航深夜送19人返台 機長廣播暖哭上萬網友

►小心防疫破功！醫曝「摘口罩動作」沾滿細菌：有戴和沒戴一樣

►南韓出現第4例死亡 激增123例確診「全國累計556人感染」



更多熱門新聞...

►蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊 陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌

►侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

►柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！