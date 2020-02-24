任澤平：中國2月經濟負成長　全年估5.4%「衝擊比非典還大」

▲中國恒大集團首席經濟學家任澤平。（圖／翻攝自新浪網）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎影響中國大陸經濟運轉，恒大集團首席經濟學家任澤平日前表示，本次疫情對經濟的影響將大於非典，但時間可能更短，估計3月前後，湖北以外有望基本結束，預計對中國經濟的衝擊集中在Q1，影響該季GDP成長降到4%左右，其中2月份是負成長，全年估5.4%。

為配合防疫，由中國財富管理人論壇50（CWM50），組織業界專家召開的「宏觀論道」年度活動，日前透過網路視頻會議方式舉行，大陸網紅經濟學家任澤平、天證券證券首席經濟學家、天風證券首席經濟學家劉煜輝、前中國證監會主席肖鋼、清華大學經管學院院長白重恩等與會。

▲疫情影響大陸經濟社會運轉。（圖／路透）

任澤平說，相對於非典而言，這次政府出手更快，更重。目前湖北省外的新增病例持續下降，我們判斷應該3月前後，除湖北省外的疫情有望基本結束，當然後半段還不能大意。

至於對中國經濟的衝擊，主要集中在第一個季度，二月份是負增長，Q1的GDP增長4％左右，比2019年第四季下降約2個百分點。

他也坦言，因為當前中國經濟內外發展環境改變、下滑壓力更大，加上疫情主要是衝擊消費、投資等目前影響比重較高的部分，因此按照他的團隊分析，2020全年四個季別的經濟成長率數字為，4 %，6%，5.8%和5.6%，全年為5.4%；任澤平補充，上述是第一種相對樂觀的情境，而在另一種情境裡，疫情可能影響Q1到Q3整整三季的經濟運轉。

任澤平最後提到，本次疫情，也暴露中國大陸改革深層次的一些問題，包括訊息公開、輿論監督、社會治理、應急管理、醫療科技、民生投入等方面。

因此他提出幾點建議，認為中央應更多的關注民生、強化訊息的公開透明、強化社會治理體系和地方治理能力建設，以及提高醫務人員待遇、優化減稅降費的方式、推動住房制度改革、培育新的經濟成長點、完善多層次資本市場、給地方官員新的獎勵機制、繼續穩健的貨幣政策和積極的財政政策等。