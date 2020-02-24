快訊／早上宣布「外地人可出城」！　武漢下午政策大轉彎：通告無效

▲ 武漢肺炎封城。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

根據「武漢發佈」，武漢封城1個月後，今（24）日中午宣布外地人等符合條件者可出城，即日起生效。但到了下午突然政策大轉彎，再度發公告指出，該通告為未經同意所發出，因此通告「無效」。

《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》(第18號)公告中指出，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》(第17號)，是市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同志同意發佈的，現宣佈該通告無效。

對此，我們對相關人員進行了嚴肅的批評處理。武漢市堅決貫徹習近平總書記關於「外防輸出」的重要指示精神，牢固樹立全國一盤棋的思想，嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》(第17號)中指出，保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員（以下簡稱出城人員）可以出城。

但必須維持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則，但當中不包含被要求隔離的人員（包括確診患者、疑似患者、發熱患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者），且須身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！ 放行條件出爐「即日生效」





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