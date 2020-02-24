開學在即　桃園大江「防疫專區」主打乾洗手　推全車高溫殺菌服務

▲桃園大江針對開學抗疫推出防疫專區。（圖／大江提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情導致中小學延至明（2／25）開課，針對孩子上學欲降低群體傳染風險，許多家長也忙添購相關商品備戰，桃園大江購物中心看準消費者需求，在館內成立「我的防疫生活」專區，主打洗手噴霧與穿戴式空氣清淨組，此外週三起還推出「全車高溫殺菌」優惠，原價3千多元，特價不到千元就能做全車清潔。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，從過年後傳出新冠肺炎疫情以來，包括乾洗手、食品保健、空氣清淨機等詢問度最高，因為即將開學的關係，適合孩童使用的乾洗手、兒童電動牙刷，甚至口罩套等商品都有家長陸續前往詢問欲添購，期望能降低校園群體傳染的機會。

針對即將開學所面對的新挑戰，大江購物中心則於館內推出「我的防疫生活」專區，不定時針對抗疫主題推薦包括家電、保健品等最新商品訊息，現有由GMP BABY代理的ALOBABY，推出溫合配方的寶寶愛洗手噴霧，售價490元；LASKO主打零電磁波、零臭氧的隨身穿戴式空氣清淨組。

而討論度日漸升高的口腔清潔，也推出PHILIPS兒童音波震動牙刷HX6322，單機2,690元，優惠組合3,160元的促銷；台灣原創設計師品牌RITE口罩套，大人款與小孩款均有，單個200元、二個優惠價300元。

此外，也與館內汽車保養服務「挑戰者」，週三起推出全桃獨家「超高溫車廂強效淨化」商品組合，專業師傅以高溫蒸氣，加上特殊處理形成奈米長效保護層，降低病毒入侵機率，商品原價3,200元，特價價990元，大江APP會員的車主，還能免費獲得「空調高溫蒸氣殺菌」服務，限量500份。

▲汽車美容業者主打車廂消毒，與大江合作推優惠價。