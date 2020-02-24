亞馬遜、eBay賣家上架新冠病毒周邊　陸媒轟辱華怒批靠中國疫情賺錢

▲亞馬遜平台上有賣家大賺疫情財，上架印有「新冠病毒」英文字樣或圖案的衣服。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情降低民眾出門意願，實體通路業績下滑，電商反倒逆勢成長，但也因此出現亂象，像是有不肖賣家打著防疫名義，販售醫用口罩藉機詐騙，亞馬遜、ebay等平台則有賣家大賺疫情財，上架印有「新冠病毒」英文字樣的衣服、杯子等商品，陸媒認為此舉不僅是歧視、辱華，更怒批「國際電商還能這麼靠中國疫情掙錢？」

隨著疫情爆發，網購、網拍亂象也隨之而來，最明顯的是全球口罩需求量大增，在一罩難求狀況下，坊間出現囤積口罩、哄抬價格行為，甚至利用「口罩荒」詐騙大發災難財，而如今有中國網友更發現亞馬遜、ebay等國際電商平台上，竟然也有國外賣家趁這波疫情賺錢，搜尋「新冠病毒」後，隨即可找到印有「Coronavirus Made in China」（新冠病毒，中國製造）、「病毒警告」等英文字樣或是新冠病毒圖案的衣服和杯子。

▲將新冠病毒設計成周邊商品出售，這般對疫情的挪揄方式，讓陸媒狠批內容辱華、帶有歧視。（圖／翻攝自亞馬遜、ebay官網）

除了各種與「新冠病毒」有關的英文標語，ebay上有賣家出售一件寫上「Wuhan Flu Ain’t Notthin To FxxK With（武漢流感可不是TM鬧著玩的）的衣服，據中國網友考證，發現這句話是來自美國嘻哈樂團「武當幫」曾發行作品中的一句歌詞，從「Wu-Tang Clan Ain't Nuthin' Ta Fuck Wit Wit（武當派的功夫可不是鬧著玩的）」改編而來。

對於這兩大平台上賣家販售與疫情相關周邊的行為，中國媒體《環球時報》批評，自疫情發生以來，雖然多次出現藉著疫情賺錢的事，但相較於以往的囤積居奇、倒賣物資，在國際電商平台上出現「新冠病毒周邊產品」，這些內容已經明顯夾帶辱華與歧視意味。