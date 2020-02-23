陳建仁分享台26家「口罩國家隊」暖心故事　團結加速產能「半年→1個月」





▲陳建仁談26家台灣工具機廠商組成的「國家隊」。圖中「霧崴科技」應為「靄崴科技」，「瀧澤科技」，全名應為台灣瀧澤科技。（圖／翻攝自陳建仁臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引起民眾恐慌，不少人瘋搶口罩，導致市面上出現口罩荒，政府也為此砸重本，多開60條口罩產線，預計3月上旬產能可達到每日1000萬片。副總統陳建仁22日表示，能達到這項堪稱「不可能任務」的目標，多虧這26家台灣工具機廠商組成的「國家隊」，並對他們致上最高謝意。

「感謝這個了不起的國家隊，讓我們致上最高的敬意和謝意，有口罩國家隊真好！」陳建仁22日以「台灣的潛實力」為題，在臉書上發文表示，這群國家隊成員，不但有來自國家級研究機構工研院與財團法人精密機械研發中心（PMC）的技術與人力資源，更有工具機大廠東台、台灣瀧澤科技、永進、亞崴、上銀、大銀等，傾力相助。

陳建仁說，平常他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近千億元；沒想到一場失控的疫情，竟讓這群老闆們甘願放下自己的事業，當起志工，不但無償「出人、出力、出零件」，更史無前例地「自動合體」成一支實力堅強的國家隊。

陳建仁引述PMC總經理賴永祥的話，「政府斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但現在有了『國家隊』助攻，快速縮短為一個月。」而國家隊能迅速成軍，關鍵人物就是工具機公會的名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄。

陳建仁提到，當政府在一月底宣布徵用全台口罩、統一販售，並拍版自建口罩產線時，嚴瑞雄直覺不對勁，因為口罩生產設備技術門檻並不高，到底是那個環節出錯，是缺料？缺工？還是缺生產設備？釐清原因後，嚴瑞雄馬上在公會群組希望號召同業協力建置產線，意外的是，這群忙碌的老闆們，竟都擱下自己的事業，第一時間跳出來幫忙。

陳建仁說，當政府2月4日開會研擬如何加速建置口罩產線時，嚴瑞雄就代表工具機業者打給賴永祥，主動要求幫忙。於是由嚴瑞雄、瀧澤總經理戴錦雲親自領軍，永進、德大、東培、上銀、亞崴等，亦派出精銳部隊，帶著技術與零組件，北上支援。

陳建仁說，賴永祥形容自己在業界30多年，「第一次看到這樣不分彼此的合作。」這群120人的精銳部隊，2個月可創造產值約2億元，但他們不求回報，還自帶便當、自租旅館、自帶工具箱，只求口罩產能早日上線，儘快解決社會大眾的不安。

最後，陳建仁強調，一場失控的疫情，社會因口罩之亂，集體焦慮，甚而撕裂對立；所幸，人類互助本能，猶如黑夜中帶來希望的曙光，「謝謝您們！台灣有您們真好！」

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