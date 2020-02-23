新冠肺炎若擴散　WHO警告：非洲將難以應付



▲新型冠狀病毒疫情在全球延燒。（圖／路透社）

文／中央社綜合外電報導



世界衛生組織（WHO）今天警告，致命的2019年新冠肺炎（COVID-19）疫情若在非洲大陸擴散，當地衛生體系恐將不足以因應。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲非洲聯盟（African Union）成員國「團結起來，更積極打擊」新冠肺炎。

36個非洲國家衛生部門首長，在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的非洲聯盟總部開會，人在日內瓦的譚德塞利用視訊說：「我們最大的關切是，2019年冠狀病毒疾病可能散布到衛生體系較弱的國家。」

新冠肺炎2019年12月在中國湖北省武漢市爆發，迄今中國累計確診病例7萬6936起，死亡2442例。



▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

儘管埃及是唯一有確診病例的非洲國家，但在中國以外，全球已經有超過1150人感染新冠肺炎。

世衛非洲地區主管莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）今天表示，涵蓋非洲大部分國家的世衛非洲區有超過200個疑似病例，但檢驗後幾乎全數都呈陰性。

譚德塞表示，但假如新冠肺炎開始在非洲大陸蔓延，非洲的衛生體系將難以治療患者呼吸衰竭、敗血性休克和多重器官衰竭等問題。

他說：「患者會需要重症治療，需要諸如呼吸道輔助器等工具，而各位都知道，許多非洲國家這類器材均不足，十分引人擔憂。」