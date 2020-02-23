當成「細菌」霸凌！日本醫療人員被迫道歉　孩子遭幼稚園拒絕

▲「鑽石公主號」郵輪現場有眾多醫療人員協助。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）本土病例至今至少累積136例，醫護人員日夜奔波防疫，然而沒被感謝之餘卻還遭遇霸凌。日本災害醫學會（JADM）22日發表聲明指出，冒著生命危險的醫療人員被當成「細菌」對待，甚至有人的孩子還被幼稚園要求不要上學。

這篇聲明寫道，隨著新冠病毒自中國武漢蔓延開來，日本災害醫學會對於病患等人表達忠心的慰問，而受到疫情影響，政府除了派包機撤僑，「鑽石公主號」先前也在橫濱港進行海上隔離14天；為此，醫療人員提供照顧、諮詢等，並協助搬送病情不佳的患者，在許多方面都盡力協調，如果沒有這些行為，可能會有更多乘客與船員的狀況惡化，死亡的可能性也很大。

根據聲明，然而，部分醫療專業人員冒著生命危險，換來的卻是霸凌，像是被當成細菌般對待，有些人的孩子還被幼稚園或托兒所要求自制，不要前往學校；除此之外，還有員工被要求向公司的長官道歉，感受到令人難以置信的目光。

日本災害醫學會要求改善霸凌現象，因為這已是攸關人權的問題，基於偏見的抨擊是不被允許的，社會應採取行動，希望疫情能夠受到控制之餘，也能確保類似行為不會再發生。