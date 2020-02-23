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「居家檢疫隔離服務」3/1上路！違者最高直接開罰30萬

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▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲疾管署說明疫情最新狀況記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（23日)表示，為落實居家檢疫及居家隔離措施並完善關懷服務網絡，針對檢疫及隔離對象的追蹤管理，和指揮體系、第一線人員橫向聯繫、各項策略分工及諮詢整合專線建置等進行討論，確立「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，預計3月1日上路。

指揮中心表示，已在2月20日召開「地方政府執行居家檢疫及居家隔離措施協調會議」，該計畫由22縣市共同推動，重點綱要包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日開始運作。以確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵配合防疫措施的民眾落實居家檢疫及居家隔離作業，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

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指揮中心強調，居家檢疫及居家隔離對象應遵守「傳染病防治法」第48條及第58條規定，主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置；另對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依「傳染病防治法」第67條第1項及第69條第1項，最高可處新台幣30萬元或15萬元罰鍰。

指揮中心再次呼籲，居家檢疫及隔離對象及ㄧ般民眾均應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。提醒民眾於檢疫或隔離期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，不可自行外出就診，應主動聯繫衛生單位，由衛生單位安排後續就醫事宜，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。更多「嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)資訊，可參閱疾管署網站。

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