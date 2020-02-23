方艙生活長怎樣？　患者日記公開...「集體慶生趴」超暖心

▲ 塔子湖方艙醫院。（圖／翻攝自微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，為了集中管理治療症狀較輕微的患者，武漢從2月初起陸續成立好幾間「方艙醫院」。對此，一名感染肺炎的博主「麥兜媽」19日就透過自己的微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」發文，將住進方艙醫院後的所見所聞詳細記錄下來。面對殘酷病毒，醫院內醫護人員與患者溫暖有愛的互動，也感動了不少網友。

「麥兜媽」指出，自己在感染新冠肺炎後，便自行在家隔離了好幾天，雖然目前發燒、咳嗽症狀都已全部停止，但由於核酸檢測結果顯示，她的體內仍攜帶著病毒，無法解除隔離，因此在社區的安排下，她在13日住進了由塔子湖體育館改造而成的塔子湖方艙醫院。





▲ 醫護人員發給每位患者生活必需品 。（圖／翻攝自微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」）

抵達方艙醫院後，麥兜媽先進到一個帳篷填表登記，領了一本患者手冊，以及牙刷、牙膏、水杯、衛生紙、香皂、接線板、保溫壺、充電器、眼罩、耳塞、小檯燈、拖鞋、毛巾、臉盆等基本物品，再跟著護士前往自己的床位。

每個人的床上都有電熱毯、枕頭、薄被子和厚被子各一床。等到麥兜媽在自己的床位安置下來後，護士第一時間就前來詢問她的基本情況，是否還有症狀或其他相關疾病，接著測量體溫和血氧心跳，最後還發給她3盒成藥和2袋中藥。

麥兜媽提及，就現在資源短缺的武漢而言，方艙所發送的菜色可說是相當不錯，自己在用餐後，隨即開始了一趟方艙探索，「整個體育館被分成了兩個大區，每個大區又分為了一片片小的隔離段，男女分開。艙內包含護士站、開水區、微波爐、簡易移動廁所、洗臉池，還有3個圖書角，可供病患、醫護人員在閒暇時使用。設備算是相當周全，唯一不足的是沒有可以洗澡的地方。」

▲ 方艙內共有3個圖書角。（圖／翻攝自微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」）

目前入住方艙的人，大部分是沒有症狀、活動自如的人，他們每天在方艙內練舞、寫毛筆、織毛衣、看看電視；要是外頭出太陽了，大家就會一起跑到外面曬曬太陽，活動活動。





▲方艙內病患平時從事各種休閒。（圖／翻攝自微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」）

至於方艙的工作人員，每一個人對待患者都相當親切，會主動的去照顧、去為患者考慮應該做些什麼，這讓麥兜媽相當感謝。她也提到，工作人員甚至在17日策劃了一場「慶生趴」，一起為全艙2月份生日的壽星慶生，單獨發給每位壽星一人一個8寸蛋糕，這場生日趴就像一次情感破冰之旅，拉近了艙內每個人的距離。

「方艙就像是個臨時組建起來的社區，大家互相幫忙，整個艙內的氛圍漸漸活躍起來，這對大家的心理調節有很大的意義。」麥兜媽表示，生日會隔天，就有艙內病人組織「志願者團隊」，幫助護士在各區域送餐、教導其他患者如何正確防疫；還有一些病患主動帶領其他人從事各種休閒活動，讓方艙變得越來越有人情味。

▲ 工作人員主動照顧病患 。（圖／翻攝自微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」）

「從一開始沒有廣播，到餐點廣播，到平常時段也偶爾放點歌；從只有日常三餐到開始增加發放零食；從只有基本生活保障設施，到有空氣消毒淨化器，到開始發放針對疫情的心理輔導書籍；從一開始每天只有吃飯睡覺到各種活動越來越豐富。這一切都在慢慢的越來越好」麥兜媽強調，「只要患者和醫護人員、工作人員相互配合，就能更快的打贏這場戰役！」

▼ 工作人員替方艙2月壽星慶生。（圖／翻攝自微信公眾號「兜爺麻麻不睡覺」）