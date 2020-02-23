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快訊／指揮中心公布26例「全台分布圖」！第24例北部女位置曝光

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▲▼快訊／指揮中心公布26例「全台分布圖」！第24例北部女位置曝光。（圖／翻攝傳染病統計資料查詢系統）

▲指揮中心公布26例全台分布圖。（圖／翻攝傳染病統計資料查詢系統

記者鄒鎮宇、黃君瀚／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在台確診病例增至28例，其中第24例的北部女位置引起爭議，認為應該要資訊透明。對此，中央疫情指揮中心重新啟動「傳染病統計資料查詢系統」，將1至26例的位置公布。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，疾管署傳染病資料查詢系統23日開放民眾查詢，但公布個案僅限其戶籍地縣市。

請繼續往下閱讀...

系統顯示，台北市7例、新北市3例、桃園1例、台中4例、彰化5例、南投2例、台南1例、高雄2例、宜蘭1例，共計26例。

由《ETtoday新聞雲》整理感染案例時間線，至1月21日第一例的女台商開始，至第23例的中部30歲男性，皆無新北市病例，而60多歲「北部女」與其女兒、外孫女一同感染，成為第24、25、26病例，等於新北市新增的3例，可推測「北部女」等3人戶籍地為新北市。

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以下為台灣新冠肺炎26例感染時間線：

案例1：55歲 女性 台商（1/21）
1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。

案例2：50多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/24）
1月21日入境，23日發燒就醫後確診，該旅行團已返回中國大陸，個案留台治療。

案例3：50多歲 男性 台商（1/24）
1月21日入境，未配合疫調，隱匿曾至高雄金芭黎舞廳遊玩，23日就醫後確診。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26）
從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27）
與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例6：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
1月22日搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28）
台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30）
台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31）
案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

▲▼台灣新冠肺炎26例感染關係圖。（圖／陳昱璇製）

▲台灣新冠肺炎26例感染關係圖。（圖／陳昱璇製）

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4）
武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例12：40多歲 男性 台商（2/6）
1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6）
1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例14：50多歲 男性 香港轉機（2/6）
案例15的丈夫，與家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日返國入境時有發燒症狀，診所就醫診斷為感冒，2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形後確診。

案例15：50多歲 女性 香港轉機（2/6）
案例14的妻子，入境時無發燒症狀，3日就醫時診斷為一般感冒，後因丈夫4日通報，一併採檢確診感染。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6）
1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8）
隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9）
隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例19：60多歲 男性（2/16）
中部60餘歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，2月3日因呼吸急促就醫診斷為肺炎，2月15日因肺炎合併敗血症死亡。

案例20：50多歲 男性 案例19的弟弟（2/16）
案例19的男性家人，15日採檢後確診，但無相關症狀。

案例21：80多歲 女性 案例19的媽媽（2/18）
衛生單位2月16日進行接觸者調查時發現，案21在6日曾出現症狀就醫，經採檢確診。

案例22：30多歲 男性 案例19的外甥女婿（2/18）
1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，由於平時並未與案例19同住，研判是過年期間家族聚會時遭到傳染。

案例23：60多歲 女性 案例19的妹妹（2/19）
中部家庭群聚事件，採檢217名接觸者，新增確診案例為案例19的妹妹。

案例24：60多歲 女性（2/20）
北部60多歲女性近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，1月22至29日4度就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形前往醫院急診。因病情惡化，2月10日轉入加護病房，17日配合流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，20日確診。

案例25：20歲 女性 案例24外孫女（2/21）
1月28日出現咳嗽症狀，1月31日、2月4日、2月11日三度就醫，因列為案例24接觸者，衛生單位安排採檢並住院隔離，21日確診，感染源調查中。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21）
與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

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