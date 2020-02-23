快訊／義大利暴增134例確診！宣布「12城封鎖」　疫區全面關閉公共場所

▲義大利暴增確診病例達134例。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情迅速爆發，成為歐洲疫情最嚴重的國家。當地時間23日中午，官方通報確診病例上升到134例，北部地區倫巴底（Lombardy）最嚴重，就佔了89例（米蘭2例），其中2例死亡、2例出院，26人再重症病房。當局宣布，已有12城市封城，倫巴底更關閉所有公共場所，預計至少持續到3月1日，同時取消大型活動。

依據義大利官方統計，134例確診病例幾乎集中在北部區域，目前倫巴底就有89例、威尼托區25例，艾米利亞-羅曼尼亞9例，皮埃蒙特區6例，拉齊奧區1例（中國遊客妻子，檢驗已經轉陰）。首府米蘭也宣布2月24日至29日全部停課。

外交部表示，目前義大利政府已對受感染地區採行包括封城及旅遊禁令的管制措施，相關發展將對我國人前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。提醒國人，為避免到遭管制的義大利疫區旅遊，公布目前受管制的疫區，包括：Codogno、Casapusterlengo、Castiglione d'Adda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini，以及Vo Euganeo等地區。旅遊警示燈號維持「灰色」。