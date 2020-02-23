　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／義大利暴增134例確診！宣布「12城封鎖」　疫區全面關閉公共場所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼義大利新冠肺炎暴增確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利暴增確診病例達134例。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情迅速爆發，成為歐洲疫情最嚴重的國家。當地時間23日中午，官方通報確診病例上升到134例，北部地區倫巴底（Lombardy）最嚴重，就佔了89例（米蘭2例），其中2例死亡、2例出院，26人再重症病房。當局宣布，已有12城市封城，倫巴底更關閉所有公共場所，預計至少持續到3月1日，同時取消大型活動。

依據義大利官方統計，134例確診病例幾乎集中在北部區域，目前倫巴底就有89例、威尼托區25例，艾米利亞-羅曼尼亞9例，皮埃蒙特區6例，拉齊奧區1例（中國遊客妻子，檢驗已經轉陰）。首府米蘭也宣布2月24日至29日全部停課。

外交部表示，目前義大利政府已對受感染地區採行包括封城及旅遊禁令的管制措施，相關發展將對我國人前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。提醒國人，為避免到遭管制的義大利疫區旅遊，公布目前受管制的疫區，包括：Codogno、Casapusterlengo、Castiglione d'Adda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini，以及Vo Euganeo等地區。旅遊警示燈號維持「灰色」。

ET快訊
放屁會傳染新冠肺炎？　陸疾控中心：須滿足2條件
即／台北22歲男「陳屍車內」！停路邊12小時　路人經過嚇傻
即／蘇打綠休團3年「小巨蛋合體了」！全場超感動
快訊／義大利暴增至134例確診！宣布「12城封鎖」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道20歲女大生確診「插管」病重！官方公布境內傳染8例關係

為迎川普「全國大掃除」！印度網友開酸：他應該天天來訪

快訊／義大利暴增134例確診！宣布「12城封鎖」　疫區全面關閉公共場所

快訊／鑽石公主號新增57例！日本共計838例確診

韓疫情狂爆「開學日宣布延至3/9」！民眾違禁令集會　首爾市長現身被圍攻

新冠病毒可以通過蚊子傳播？　 WHO解惑：暫無證據

快訊／南韓死亡病例再加1！59歲男成「第6例」　首爾提高病毒警報級別

初選第3戰！美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登雪恥排第二

快訊／北海道新增8例感染！　20到80歲日本籍男女全中鏢確診

以色列突然宣佈禁韓國公民入境　引韓外交部強烈抗議

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

北海道20歲女大生確診「插管」病重！官方公布境內傳染8例關係

為迎川普「全國大掃除」！印度網友開酸：他應該天天來訪

快訊／義大利暴增134例確診！宣布「12城封鎖」　疫區全面關閉公共場所

快訊／鑽石公主號新增57例！日本共計838例確診

韓疫情狂爆「開學日宣布延至3/9」！民眾違禁令集會　首爾市長現身被圍攻

新冠病毒可以通過蚊子傳播？　 WHO解惑：暫無證據

快訊／南韓死亡病例再加1！59歲男成「第6例」　首爾提高病毒警報級別

初選第3戰！美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登雪恥排第二

快訊／北海道新增8例感染！　20到80歲日本籍男女全中鏢確診

以色列突然宣佈禁韓國公民入境　引韓外交部強烈抗議

火居然沒影子！冷知識揭密　11萬網驚：活到22歲才知道

「長大人」有證明！　花蓮學生集體初領身分證又開辦了

花蓮學子天生探究高手　馬來西亞國際發明展獲1銀2銅及特別獎

故事爺爺傅林統獲頒總統褒揚令　兒女捐百萬推廣兒童文學

減壓紓食包、通訊診療…　桃園居家檢疫服務中心多元服務　

糞便驗出新冠病毒！民眾驚「放屁會傳染嗎」　疾控中心解答：須滿足2條件

大手牽小手　台東大武防除刺軸含羞木

你才剛吃飽耶！　貪食歐告見餅乾「口水瀑布」狂洩洪

主人住院留狗自己在家沒人知　強撐近2個星期才被發現…差點沒命

「阿嬤，妳的戒指好漂亮！」年輕男強脫公園婆婆金戒　掉包假戒落跑

國際熱門新聞

日本道歉：鑽石公主號23人未經檢測

義大利新冠暴衝51例確診　10座城鎮封鎖

即／南韓再添46起「累計602例」

日本再增19確診「境內累計158例」　伊朗新增15確診3死亡

激增123例　南韓第4死「全國556人感染」

義大利新增34例確診　境內「累計113例」

18歲狠媽抓起「往窗外丟」　新生嬰直墜2.1m

南韓男子陳屍家中被發現　屍檢竟驗出「新型冠狀病毒」

韓邪教成煉病毒場！710信徒失聯

即／鑽石公主號又一死　日男送醫不治

浴室「噴紅血」飄腥臭　一查發現鄰居死好久

義大利總理下令城鎮　感染源仍找不到

即／鑽石公主號增57例！日本838例確診

日本官員爆安倍開防疫會僅10分鐘！

更多熱門

相關新聞

北海道20歲女學生確診病重插管！

北海道20歲女學生確診病重插管！

日本北海道政府通報，23日共計9人確診感染新冠肺炎，其中一名20多歲的女學生為重症患者，緊急住院治療，已經裝上人工呼吸器「插管」治療中。

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

游錫堃引「台商的一封信」轟馬英九該有分析能力

游錫堃引「台商的一封信」轟馬英九該有分析能力

女團握手會「機械假手登場」抗疫　粉絲傻眼

女團握手會「機械假手登場」抗疫　粉絲傻眼

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

關鍵字：

義大利武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

謝和弦爸爸打電話道歉！

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面