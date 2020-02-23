游錫堃引「台商的一封信」轟馬英九：該有理性分析能力

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

武漢包機的問題持續卡關，前總統馬英九認為，應該基於人道立場，雙方都該各退一步。對此，立法院長游錫堃23日分享一篇網路瘋傳台商的一封信，批評馬英九應該要具備理性分析能力，分清孰輕孰重。

鑽石公主號包機已經回台，但滯留在武漢的二次包機，仍在中國政府遲遲不願接受蔡英文政府提出防疫條件下卡關。這讓馬英九跳出來強調，應該要基於人道立場，雙方該各退一步，讓我方華航、大陸東航擔任包機任務，但此番談話也在國內掀起議論。

游錫堃23日晚間在臉書上分享一篇網路瘋傳的文章，是一封由台商所寫的信，內容指出，他自己目前還沒有離開中國，因為害怕把病毒帶回台灣，甚至呼籲蔡英文暫時關閉國門，這樣才能保護他在台灣的家人。

此封信中甚至指出，台商自己如果在外不幸，絕不會也沒理由怪政府，「有100萬台灣人在中國又怎麼樣？島上可是有2000多萬台灣人」。

對此，游錫堃表示，這是一位有骨氣的台商，講的話比馬英九要大器，說出「如果自己在外不幸，絕不會也沒理由怪政府，有100萬台灣人在中國又怎麼樣？島上可是有2000多萬台灣人」這句話，是令人敬佩的。

游錫堃強調，面對武漢肺炎，都希望世界上任何人，包括目前在台灣、或在中國的台灣人都能健康平安，也希望政府能夠救更多台灣人回國，但是身為政治人物如馬英九，也應該要具備理性分析的能力，至少要分得清楚孰輕孰重。

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