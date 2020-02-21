真是夠了！3男1女在網路po「OX有武漢肺炎」　檢警火速偵結起訴

▲新冠肺炎疫情延燒，桃園地檢署針對3男1女等4人在社群通訊軟體散播不實疫情，由檢察官速查嚴辦起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，為防止不實訊息影響防疫工作造成人民恐慌，桃檢針對最近4起在社群通訊軟體散播捕時疫情訊息者共3男1女個案，經檢察官速查偵辦，21日偵結將朱姓男子、張姓女子、許姓男子等3人依傳染病防治法罪嫌予以緩起訴處分，但須向國庫繳付3萬元至12萬元不等之緩起訴處分金；另外林姓男子則向地院聲請簡易判決處刑。

桃檢表示，為避免不實疫情資訊影響防疫工作，桃檢啟動「查緝民生犯罪查緝聯繫平台」，針對新冠肺炎疫情衍生相關違法案件，指派檢察官民生專組檢察官廖晟哲、陳書郁偵辦，經循線查悉謠言來源者分別為22歲的朱姓男子、22歲的張姓女子、34歲的許姓男子與23歲的林姓男子涉案。

桃檢指出，朱男與張女於今年1月30日下午在INSTAGRAM社群網站上，以其公開帳號轉貼內容為「中壢某醫院已有武漢肺炎病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」等不實疫情訊息；另外，許男則於1月28日上午在臉書社群網站，發表內容為：「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎，通報單位為某診所，＃防疫措施＃千萬做好」等不實疫情訊息；林男於1月31日晚上在臉書社群網站上，發表內容為：「昨晚聽署桃急診醫生一線情報，前天桃園已有10幾人確診武漢肺炎，病情延展的速度可說是已是新聞播報也跟不上之快，所以說自身安危還是得靠自己謹慎，如果只是一昧聽信第三方消息來確認周遭環境，可能將自己暴露在危險之中還渾然不知提醒各位桃園朋友，口罩一定要帶，隨時注意身體狀況」等不實疫情訊息。

檢方認為，朱男、張女、許男與林男均觸犯傳染病防治法第63條散佈有關傳染病流行疫情不實訊息等罪，其中朱男、張女與許男坦承犯行，貼文後已主動刪文或於社群網路中澄清，態度良好，須向公庫支付新臺幣3萬元至12萬元不等之緩起訴處分金，3人偵結均予以緩起訴處分，另林男部分則向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃檢強調，防疫視同作戰必須格外謹慎，對於來源不明或未經證實疫情資訊，切勿隨意散播或轉傳，若發現任何散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價，或有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，桃檢將全力追查不法，以守護國人之健康。

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