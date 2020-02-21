航空業紓困案出爐！增5億「防疫用品購置經費」⋯國內線收費延4個月繳納

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，桃園機場旅運量跌破5成，每日僅剩約6萬人次，航空相關產業大受打擊。交通部長林佳龍表示，航空業紓困案已出爐，共分為五大產業予以補助，除減收降落費、土地使用費外，國內線各項收費也可延後4個月繳納，且取消補貼門檻，運量減少幾成就補助幾成，該案可回溯至今年2月適用。

林佳龍表示，交通部規劃以特別預算補貼航空業(民用航空運輸業及普通航空業)及機場業者(機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業)之降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金，經費共42.85億元，另協助防疫部分，如購入口罩、酒精等防疫用品，也編列5.78億元，共48.63億元。

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紓困方案將取消補貼門檻，一律依運量減少比例補貼，舉例而言，飛航運量若減少五成，航空公司就可得五成補貼的降落費減免。民航局已配合條例研擬補貼辦法草案，條例通過後即可實施（規劃追溯至108年2月份開始適用），民航局於開繳費單時逕行依前述方案計算作業，業者無需再行申請。

▲桃機旅運量大減。（圖／記者李毓康攝）

該紓困方案分為五大產業，第一為民航運輸業，包括6家國際線減收降落費，依業者所在航空站客運量與去年同月客運量減少幅度補貼；4家國內線各項收費延後4個月繳納，並減收降落費、土地使用費、房屋使用費、維護機庫使用費，依業者所在航空站客運量與去年同月客運量減少幅度補貼。

第二為137家機場內商業服務設施業者，補貼房屋使用費、土地使用費及權利金，依照所在航廈客運量減少幅度補貼。第三為11家普通航空業，減收降落費、土地使用費、房屋使用費、維護機庫使用費，依照所在航廈客運量減少幅度補貼。

第四為4家航空站地勤業，貼房屋使用費、土地使用費、飛機修護棚廠使用費、維護機庫使用費。依業者所在航空站航機起降架次與去年相比減少幅度補貼。第五則為4家空廚業，補貼房屋使用費、土地使用費，依照所在航廈客運量減少幅度補貼。

▲航空業紓困方案出爐。（圖／交通部提供）