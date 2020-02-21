　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

航空業紓困案出爐！增5億「防疫用品購置經費」⋯國內線收費延4個月繳納

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立法院新會期開議，交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，桃園機場旅運量跌破5成，每日僅剩約6萬人次，航空相關產業大受打擊。交通部長林佳龍表示，航空業紓困案已出爐，共分為五大產業予以補助，除減收降落費、土地使用費外，國內線各項收費也可延後4個月繳納，且取消補貼門檻，運量減少幾成就補助幾成，該案可回溯至今年2月適用。

林佳龍表示，交通部規劃以特別預算補貼航空業(民用航空運輸業及普通航空業)及機場業者(機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業)之降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金，經費共42.85億元，另協助防疫部分，如購入口罩、酒精等防疫用品，也編列5.78億元，共48.63億元。

請繼續往下閱讀...

紓困方案將取消補貼門檻，一律依運量減少比例補貼，舉例而言，飛航運量若減少五成，航空公司就可得五成補貼的降落費減免。民航局已配合條例研擬補貼辦法草案，條例通過後即可實施（規劃追溯至108年2月份開始適用），民航局於開繳費單時逕行依前述方案計算作業，業者無需再行申請。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機旅運量大減。（圖／記者李毓康攝）

該紓困方案分為五大產業，第一為民航運輸業，包括6家國際線減收降落費，依業者所在航空站客運量與去年同月客運量減少幅度補貼；4家國內線各項收費延後4個月繳納，並減收降落費、土地使用費、房屋使用費、維護機庫使用費，依業者所在航空站客運量與去年同月客運量減少幅度補貼。

第二為137家機場內商業服務設施業者，補貼房屋使用費、土地使用費及權利金，依照所在航廈客運量減少幅度補貼。第三為11家普通航空業，減收降落費、土地使用費、房屋使用費、維護機庫使用費，依照所在航廈客運量減少幅度補貼。

第四為4家航空站地勤業，貼房屋使用費、土地使用費、飛機修護棚廠使用費、維護機庫使用費。依業者所在航空站航機起降架次與去年相比減少幅度補貼。第五則為4家空廚業，補貼房屋使用費、土地使用費，依照所在航廈客運量減少幅度補貼。

▲▼航空業紓困方案出爐。（圖／交通部提供）

▲航空業紓困方案出爐。（圖／交通部提供）

ET快訊
快訊／台南市1對男女遭槍擊！男頭、胸中槍亡　女頭部重創命危
運將涂清涼「反對劉真優先換心」！曝曾載過她沒拿到車資
一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！
剛從大陸返台就想闖關出境！旅客被攔怒譙：不知道我是台商嗎？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

貨運哥「搬4箱口罩」！一票熱情婆媽秒包圍　他苦笑求放過：貨會送不完

開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

貨運哥「搬4箱口罩」！一票熱情婆媽秒包圍　他苦笑求放過：貨會送不完

開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

新北失聯男「管永安」找到了！

張上淳：首例出院女台商肺纖維化

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

案24北部婦人群聚關聯圖曝！

「很快宣布日韓二級警示」陳時中：更強防疫手段

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

更多熱門

相關新聞

3男1女散播假疫情 桃檢偵結起訴

3男1女散播假疫情 桃檢偵結起訴

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，為防止不實訊息影響防疫工作造成人民恐慌，桃檢針對最近4起在社群通訊軟體散播捕時疫情訊息者共3男1女個案，經檢察官速查偵辦，21日偵結將朱姓男子、張姓女子、許姓男子等3人依傳染病防治法罪嫌予以緩起訴處分，但須向國庫繳付3萬元至12萬元不等之緩起訴處分金；另外林姓男子則向地院聲請簡易判決處刑。

三省5監獄淪陷　超500罪犯確診

三省5監獄淪陷　超500罪犯確診

兒童口罩領取年齡　擬放寬到13或15歲

兒童口罩領取年齡　擬放寬到13或15歲

防塵口罩偽裝成醫療級N95！黑心嫌賺暴利

防塵口罩偽裝成醫療級N95！黑心嫌賺暴利

關鍵字：

武漢肺炎湖北航空

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面