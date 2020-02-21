超500罪犯確診！陸三省5監獄爆發「群聚感染」...都是輸入性病例　

▲大陸監獄爆發疫情。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延至監獄，在今（21）日的大陸國務院新聞發佈會上，司法部監獄管理局負責人何平說，截至20日24時，共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情，都是輸入性病例，且均沒有重症病例。另外，目前沒有發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡的情況。

何平表示，監獄系統會嚴格落實聯防聯控機制要求，對疑似病例及其密切接觸者一律隔離觀察，對確診患者一律送診治療，確保得到及時救治；司法部先後派出28個督導組，由廳局領導帶隊，赴各地監獄系統開展督察。

▲醫護人員在救治病患。（圖／路透社）

根據今日通報，山東省任城監獄截至20日，發生確診病例207例，其中幹警7例，服刑人員200例。事情發生後，省司法廳廳長解維俊因防控不力被免職。另外，浙江省也發生犯人感染事件，累計34人被確診，監獄政委和監獄長已被免職。

另外，湖北省監獄系統目前共有271例新冠肺炎確診病例；其中，湖北省武漢女子監獄確診230例、湖北省沙洋漢津監獄確診41例，且均為輸入型病例。

浙江省20日新增28例確診，其中27例為來自省十里豐監獄的罪犯，再加上先前已公佈的7例，該監獄總共有34例確診，為輸入型病例。目前監獄政委和典獄長都已被免職。

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