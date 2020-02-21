疫苗研發獲進展　科技部：最快四月下旬申報臨床實驗

▲中國科技部證實，新冠肺炎疫苗最快四月可臨床實驗。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國科學技術部副部長徐南平今（21日）指出，針對新冠肺炎疫情，科技攻關工作已取的積極件展，在疫苗研發方面，預計最快的疫苗將於4月下旬左右申報臨床試驗。他強調，就目前而言，中國各類技術路線的疫苗研制都基本與國外同步。

國務院上午舉行「新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制」記者會，徐南平指出，得益於廣大科技工作者的無私奉獻，在病原學和流行病學方面，第一時間分離鑒定出病毒毒株，向世界衛生組織共享了病毒全基因組序列，為診斷技術的快速推進和藥物疫苗開發奠定基礎。

在藥物和臨床救治方面，他表示，已加快推進「三藥三方案」研究，中醫藥在阻斷輕型患者向重型患者發展方面取得積極成效，中西醫結合治療方案納入了第三版新冠肺炎診療方案；磷酸氯喹用於輕型、普通型患者的抗病毒治療納入了第六版診療方案；針對重型患者治療採用的恢復期血漿治療納入了第五版診療方案。

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

檢測試劑研發方面，徐南平表示，在疫情之初迅速推進完成核酸診斷產品開發的基礎上，加快推進靈敏度高、操作便捷的快速檢測產品開發。至於動物模型，已完成小鼠、猴感染新冠病毒的動物模型構建，為藥物篩選、疫苗研發以及病毒傳播機制的研究提供支撐。

外界關注的疫苗研發，他表示，預計最快的疫苗將於4月下旬左右申報臨床試驗，「就目前而言，中國各類技術路線的疫苗研制都基本與國外同步。」