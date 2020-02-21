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疫苗研發獲進展　科技部：最快四月下旬申報臨床實驗

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲中國科技部證實，新冠肺炎疫苗最快四月可臨床實驗。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國科學技術部副部長徐南平今（21日）指出，針對新冠肺炎疫情，科技攻關工作已取的積極件展，在疫苗研發方面，預計最快的疫苗將於4月下旬左右申報臨床試驗。他強調，就目前而言，中國各類技術路線的疫苗研制都基本與國外同步。

國務院上午舉行「新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制」記者會，徐南平指出，得益於廣大科技工作者的無私奉獻，在病原學和流行病學方面，第一時間分離鑒定出病毒毒株，向世界衛生組織共享了病毒全基因組序列，為診斷技術的快速推進和藥物疫苗開發奠定基礎。

在藥物和臨床救治方面，他表示，已加快推進「三藥三方案」研究，中醫藥在阻斷輕型患者向重型患者發展方面取得積極成效，中西醫結合治療方案納入了第三版新冠肺炎診療方案；磷酸氯喹用於輕型、普通型患者的抗病毒治療納入了第六版診療方案；針對重型患者治療採用的恢復期血漿治療納入了第五版診療方案。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

檢測試劑研發方面，徐南平表示，在疫情之初迅速推進完成核酸診斷產品開發的基礎上，加快推進靈敏度高、操作便捷的快速檢測產品開發。至於動物模型，已完成小鼠、猴感染新冠病毒的動物模型構建，為藥物篩選、疫苗研發以及病毒傳播機制的研究提供支撐。

外界關注的疫苗研發，他表示，預計最快的疫苗將於4月下旬左右申報臨床試驗，「就目前而言，中國各類技術路線的疫苗研制都基本與國外同步。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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