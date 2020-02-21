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鑽石公主號19台人搭包機！機上檢疫流程出爐...備紙尿褲、1人1輛救護車送檢

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲政府派華航包機到日本接回鑽石公主號郵輪滯留的台灣民眾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者張茗喧、余曉涵台北21日電

鑽石公主號包機今晚抵台，據悉將接回19位滯日國人，並有4名醫護隨機，所有人員均穿隔離衣、外科用口罩及護目鏡，機上不供餐並備有紙尿褲，回台後由救護車送醫採檢。

中央流行疫情指揮中心日前證實將派華航赴日接回滯留鑽石公主號的台灣民眾，該包機將由華航的737-800執飛，班機CI7550今天下午1時從桃園機場起飛前往日本羽田機場，預定今晚10時30分回到桃園國際機場，目前班機已經在機坪準備起飛。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號台灣籍旅客加2名員工共24人，共6對夫婦、1對母女，其他是個人，其中5名旅客確診治療中，所以包機可接回是19人，但確實會搭包機回台人數未確定。

這次包機任務將由華航執行，使用可搭乘148人的機型，機組人員包括4名空服員、2名機師，防疫團隊則有1名醫師及3名護理人員隨機，因會搭機者最多18或19人，可以1人坐1排，醫護人員將坐在隔離區，機上也會預留空間，預防回台中途有緊急狀況可處理。

▲▼華航飛機 。（圖／華航提供）

▲華航包機下午1時從桃園機場啟飛抵東京羽田機場接回國人 。（圖／華航提供）

飛行期間所有人員均穿著隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡，為防止穿脫造成感染，機上不供餐、不供水，也希望乘客少上廁所，為此也準備了紙尿褲；旅客只能隨身攜帶貴重物品，其餘行李將表面消毒後托運，將由家屬領回，14天內不打開。

華航班機抵達日本後，希望接送時盡可能避免經過空橋，回台後則比照武漢包機流程，直接停靠台灣飛機維修公司機棚，旅客進行體溫測量與各項防疫檢查；參與執勤人員穿著隔離設備執勤，支援入境旅客的疾管、護照檢驗、交通動線勤務。

何啟功說，原預計旅客下機後一人搭一台救護車，但考量夫妻已同室多時，規劃讓夫妻坐乘一台，單身者仍維持一人一台。

何啟功指出，日前指揮中心已將鑽石公主號列為一級感染區，屬於高風險特定環境，為了防疫考量，從鑽石公主號回台的民眾會先送到醫院採檢，將分送到2到3家醫院，一旦發現陽性就立即住院治療，若採檢2次確定陰性則送至檢疫所隔離14天。

何啟功表示，若有國人不隨包機返台而自己跑回來，會被拒絕入境；而若國人留在日本14天後無異狀，再看看要用什麼方式把人接回台灣。

鑽石公主號郵輪因一名香港旅客確診感染武漢肺炎，被迫停泊在日本橫濱港外，後來發生群聚感染，至今確診病例已超過500人。（編輯：葉俐緯）1090221

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